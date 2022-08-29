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Başbakan net konuştu: Hesabını sorarız

Başbakan Ünal Üstel bu sabah BRT’de ‘Manşet+’ programına konuk oldu.

29 Ağustos 2022 Pazartesi 10:30
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Başbakan net konuştu: Hesabını sorarız


ÖZEL HABER

Başbakan Ünal Üstel bu sabah BRT’de ‘Manşet+’ programına konuk oldu.
Baykan Gürses Özdağ’ın hazırlayıp sunduğu programa katılan Başbakan Üstel, KIB-TEK’le ilgili açıklamalarda bulundu
Kıb-Tek’te yapısal sorunların bulunduğunu ve bu sıkıntıları çözmek için dört elle çalıştıklarını anlatan Üstel, Türkiye’den üst düzey bir ekip geldiğini ve Teknecik Elektrik Santralini incelediklerini aktardı.
“Elektrik Kurumu’nun artık bir yasası olması lazım.” Diyen Üstel yasal düzenleme ile kurumun yeniden dizayn edilmesi gerektiğini kaydetti.
Altyapı eksiklikleri giderilecek
Başbakan Üstel Gönyeli’de 17 saat elektrik kesintisi olduğuna dikkat çekerek bölgede altyapı eksikliği olduğunu ve sorunun bundan kaynaklandığını vurguladı. Aynı problemin Lefkoşa Yenikent ve İskele’de de olduğunu belirten Başbakan, 2023 yazında vatandaşın rahat etmesi için alt yapı eksikliklerinin giderileceğini vurguladı.  
“Gözünün yaşına bakmayız"
Elektrik kurumunda bir takım spekülasyonlar olduğunu kaydeden Başbakan Üstel "kurumda herhangi bir usulsüzlük var ise bize bildirecekler kim olursa olsun gözünün yaşına bakmayız. Hesabını sorarız” dedi.

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