Başbakan 'nihayet' Erdoğan ile görüştü

Hükümet, artan döviz ve akaryakıt ücretlerinden halkı en az zararla kurtarmak için aldığı önlemleri yürürlüğe koyarken, bir yandan da Türkiye hükümeti ile randevu almak için çaba harcıyor.

Yaklaşık üç haftadır Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ulaşamayan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşmelerini sürdüren Başbakan Tüfan Erhürman’ın hafta içerisinde Türkiye’ye gitme olasılığı ortaya çıktı.

HAFTA İÇİ GÖRÜŞME OLABİLİR

Erhürman’ın haftasonu telefonla görüştüğü Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile, hafta içi bir araya gelmek için sözleştiği bilgisine ulaşıldı.