Başbakan Özgürgün İnci Pars ile evlendi

KKTC’deki seçimlerden birinci çıkan Ulusal Birlik Partisi lideri ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, başkent Lefkoşa’da parti merkez binasında ‘balkon konuşması’ yaptı. Başbakan Özgürgün’e, yeni eşi ünlü manken ve oyuncu İnci Pars da eşlik etti.

Başbakan Özgürgün, boşanmasının ardından ilk kez İnci Pars’la birlikte kameralar önüne çıktı.