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Başbakan Özgürgün İnci Pars ile evlendi

Gazeteci Sefa Karahasan Twitter hesabında Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün İnci Pars ile evlendiğini ve Pars’ın dün akşam eşi olarak Başbakan’ın yanında yer aldığını yazdı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 10:29
Başbakan Özgürgün İnci Pars ile evlendi
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KKTC’deki seçimlerden birinci çıkan Ulusal Birlik Partisi lideri ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, başkent Lefkoşa’da parti merkez binasında ‘balkon konuşması’ yaptı. Başbakan Özgürgün’e, yeni eşi ünlü manken ve oyuncu İnci Pars da eşlik etti.

Başbakan Özgürgün, boşanmasının ardından ilk kez İnci Pars’la birlikte kameralar önüne çıktı.

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Son Güncelleme: 08.01.2018 10:33
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