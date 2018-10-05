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Başbakan: Polisimizi kamuoyu önünde tartıştırmak istemiyorum

05 Ekim 2018 Cuma 10:41
Başbakan: Polisimizi kamuoyu önünde tartıştırmak istemiyorum

Başbakan Tufan Erhürman, BRT’de yayınlanan “Basın Odası” programında güvenlik endişeleri ve polis örgütüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erhürman, polis örgütünün günümüzde artan suç ve suçla mücadele açısından gerek organizasyon şeması gerekse personel ve araç gereç eksikliği nedeniyle yeterli noktada olmadığını kaydetti.

Eldeki polis sayısı kadar mevcut sayının verimli kullanılıp kullanılmadığını da büyük önem taşıdığını belirten Başbakan Erhürman, “polis benim en hassas olduğum konulardan biri. Bunun için de medya önünde tartışmaktan hep imtina ediyorum ama çalışma da yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başbakan, vatandaşın güvenliğinin büyük önem taşıdığını, buna ek olarak güvenlik açığının ekonominin üzerine kurulu olduğu yükseköğretim ve turizmde ciddi yaralar açabileceğini ifade etti.

Erhürman, “bazı şeyler vardır ya; duyulması gerçekleşmesinden daha beterdir. Yani siz Türkiye basınında, sürekli birilerinin birilerini vurduğu, hırsızlık yaptığı şeklinde tanınırsanız, sizin ülkenizdeki suç oranları nüfusa oranla Türkiye’deki suç oranlarınının kat kat altında olsa bile imajınız zedelenir ve bundan büyük zarar görürsünüz” dedi.

Erhürman, ülkedeki suç ve suçluluğunu büyük bir kesiminin yurtdışından gelen insanlar tarafından işlendiğini ancak azımsanamayacak kadar bir kısmını da vatandaşların işlediğini belirtti.

Herşeye rağmen ülkedeki suç oranlarının hala diğer ülkelere göre düşük seviyede olduğunu kaydeden Başbakan Tufan Erhürman, “bu nedenle rakamları şişirmemek gerekir” dedi.

Başbakan Tufan Erhürman, poliste teknoloji alanında adımlar atılması, eğitimin artırılması, organizasyon şemasının tekrar gözden geçirilmesi, polis içindeki verim ve huzurun sağlanması yönündeki çalışmalarının devam ettiğini, bunlara ek olarak da polis sayısının artırılmasıyla çok daha güvenli bir ortama kavuşulacağını söyledi.

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Tufan ErhürmanHaberKKTC
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