Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
Aracın içindeki çantayı çaldı
Aracın içindeki çantayı çaldı
Nijerya'dan fuhuş amacıyla geldi
Nijerya'dan fuhuş amacıyla geldi
"Beni boşarsan seni öldürürüm"
"Beni boşarsan seni öldürürüm"
15 ay hapse mahkum edildi
15 ay hapse mahkum edildi
Flaş Haber
Akdoğan'da bir vaka daha!
Kapat

Başbakan Saner Ankara’ya hareket etti

Türkiye Cumhuriyeti’ne resmi ziyarette bulunacak Başbakan Ersan Saner, Ankara’ya gitmek üzere ülkeden ayrıldı.

23 Aralık 2020 Çarşamba 13:05
886 Okunma
Başbakan Saner Ankara’ya hareket etti

Türkiye Cumhuriyeti’ne resmi ziyarette bulunacak Başbakan Ersan Saner, Ankara’ya gitmek üzere ülkeden ayrıldı.

Başbakan Saner, Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Saner, Anıtkabir’i ziyaret edecek, ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya gelecek.

Ercan Havalimanından özel uçakla Ankara’ya hareket eden Başbakan Saner’i, bakanlar, askeri erkan ve diğer yetkililer uğurladı.

Başbakan Saner’e Ankara ziyaretinde, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu eşlik edecek.

Başbakan Saner, Ankara temasları kapsamında Türkiye saatiyle 15.15’te Anıtkabir’i ziyaret edecek, 16.30’da Oktay ile görüşecek, 18.30’da ise Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, görüşmenin ardından saat 19.30’da Saner ve heyeti onuruna akşam yemeği verecek.

Başbakan Saner ve heyeti temaslarını tamamlamasının ardından bu gece KKTC’ye dönecek.
        
        
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güpe gündüz soygun!
Güpe gündüz soygun!
İş kazasında ağır yaralanan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
İş kazasında ağır yaralanan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Ertuğruloğlu: Maraş açılımı kesinlikle devam edecek
Ertuğruloğlu: Maraş açılımı kesinlikle devam edecek
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim