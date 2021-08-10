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Başbakan Saner: Aşı sistemimiz Türkiye ile entegre durumunda

Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Postası'nda katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

10 Ağustos 2021 Salı 13:32
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Başbakan Saner: Aşı sistemimiz Türkiye ile entegre durumunda

Covid-19 salgınıyla ilgili olarak ise Başbakan Saner, KKTC’de sürecin çok iyi yönetildiğini söyledi.

Yapılan günlük test sayısının 20 binlere ulaştığına dikkati çeken Saner, ülkede dün itibariyle 500 bin doz aşı yapıldığını söyledi.

210 bin kişinin çift doz aşı olduğunu kaydeden Saner, “KKTC’de şu anda aşı bulmak sıkıntı değil aşı seçeneği sunuyoruz, öyle bir noktaya geldik. Üçüncü doz aşılara başladık. Eylül’de yüz yüze eğitimi başlatacağız. Üçüncü dünya ülkelerinden gelen öğrencileri de aşılamaya başlayacağız” diye konuştu.

Aşıyı özendirmek için farklı uygulamalar yapacaklarını kaydeden Saner, hastaneye yatışların yüzde yetmiş beşinin aşısız kişilerden oluştuğunu kaydetti.

Yurtdışında KKTC’de verilen aşı kartlarının tanınmayacağı şeklindeki söylemlere ilişkin bir soru üzerine ise Başbakan Saner, bunu siyasi bir yaklaşım olarak gördüğünü söyledi.

“Aşıların nereden gelindiği biliniyor. Bu siyasi bir olay. Yeşil kart olayı AB’nin üye ülkeler arasında uyguladığı bir olay. Bizim aşı sistemimiz Türkiye ile entegre durumunda. Adapass ve Hes Kodu olayının entegre olmasıyla bizim aşı kartlarımız da kabul görecektir” diyen Saner, bunula ilgili herhangi bir paniğe ve endişeye gerek olmadığını sorunun çözüleceğini söyledi.

Saner, KKTC’nin baskılara boyun eğmesini kimsenin beklememesi gerektiğini de vurguladı.

Kaynak: BRTK

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