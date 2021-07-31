Başbakan Saner: Başbakanlıkta Kriz Masası Oluşturuldu

Yangın bölgesine giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yetkililerden bilgi aldı.

Yangın haberini alır almaz bölgeye geldiğini söyleyen Tatar, “Olağanüstü bir gayret var, köylüler, muhtar, itfaiye ekipleri, Sivil Savunma herkes burada” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, konuyla ilgili olarak Türkiye ve Birleşmiş Milletler’in (BM) de bilgilendirildiğini, helikopter ihtiyacının olabileceğini de belirtti.

Tatar, Dışişleri Bakanlığı ve Özel Temsilcisi Ergün Olgun’la da istişarelerde bulunduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, alevlerin ilerleyip dağın diğer tarafına geçmemesi için çaba harcandığını vurguladı.

Başbakan Ersan Saner de bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi. Başbakan Saner, gelişmelerin yakından takip edildiğini, yangınla ilgili olarak da Başbakanlıkta bir kriz masası oluşturulduğunu aktardı.