Başbakan Saner: Covid-19 ile mücadelede en önemli enstrüman aşıdır

Covid-19 ile mücadelede en önemli aracın aşı olduğunu vurgulayan Saner, “bugüne kadar ülkeye Türkiye’den 500 bin doz, AB’den ise 170 bin doz olmak üzere 670 bin doz aşı gelmesine rağmen hala çift doz aşılı insan sayısının yüzde 50’lerde olması sıkıntımızı artırıyor” ifadelerini kullandı.

Dünyada bir çok ülke aşı bulamazken kendilerinin vatandaşa aşı imkanı sunmasının önemine işaret eden Saner, testlerin ücretsiz yapılmasının mali açıdan mümkün olmadığını, günde 20 bin test yapılmasının maliyetinin ortalama harcamasının yaklaşık 1 milyon TL olduğunu kaydetti.

Harcanan rakamın alınan vergilerden karşılandığını belirten Saner, amaçlarının aşılanmayı özendirmek olduğunu belirtti.

Başbakan Saner, hastaneye yatanların yüzde 70’inin aşısız olduğunu bu nedenle hükümet olarak tedbir almak durumunda kaldıklarını kaydetti.

Aylık istihdam destek fonundan tüm çalışanlar için ödenen rakamın 32 milyon TL’ye denk geldiğini de anlatan Başbakan Saner “bu rakamları konuşurken sanki halkın sağlığını düşünmüyoruz gibi bir algılama olmasın, tam aksine aşılanmayı artırıp halkın sağlığını en üst noktaya taşımak için bu önelmleri aldık” dedi.

Bulaşın olduğu yerlerde sağlık bakanlığının ücretsiz PCR taraması yapacağını, Covid- 19 hastalarının ve temaslılarının da ücretsiz test yaptıracağını kaydeden Saner, okullarda tarama yapılması gerektiği durumlarda da testlerin ücretsiz olacağını belirtti.

Başbakan Saner, sosyal yardım alan vatandaşların da ücretlerden muaf tutulacağını kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde aşıyı özendirmek adına yapılan çalışmaları da anlatan Başbakan Saner, çift aşılı vatandaşların marketler, restorant ve bunlar gibi işletmelere test yaptırmadan giriş yapabileceğini söyledi.

Mekanları düşük ve riskli gruplar olarak ikiye ayırdıklarını ve çalışanlardan ve müşterilerden test istendiğini anlatan Saner, düşük risk grubundaki yerlerde aşılı kişilerin 21 günde bir, aşısız kişilerden ise 7 günde bir antişej test isteneceğini, yüksek risk gurubundaki yerlerden ise aynı sürelerde PCR testi isteneceğini belirtti.

Kabinede PCR/Antijen testleriyle ilgili kararlarda görüş farklılıkları olup olmadığı yönündeki soru üzerine Başbakan Saner, herkesin görüşünün farklı olabileceğini ancak Bakanlar Kurulu’nda tüm kararların oy birliği ile alındığını söyledi.

Saner, “Bakan arkadaşlara bu konuyu basın önünde tartışmak yerine Bakanlar Kurulu’nda değerlendirmelerini söylüyorum. Bu tür yaklaşımları da asla kabul etmediğimi kendilerine gayet net bir şekilde ifade ettim. Herkesin görüşü farklı olabilir ama Bakanlar Kurulu’nda kararlar oybirliği ile alınır” dedi.

AdaPass uygulamasının başkent Lefkoşa’da pilot bölge olarak başladığını da hatırlatan Başbakan, ortaya çıkacak sorunların tespit edilerek giderileceğini söyledi.

Testlerin 21 günde bir uygulanacak olmasının vatandaşlar tarafından da olumlu karşılandığını kaydeden Saner, testlerin bırakılmasının bulaş sayısını artıracağı yönündeki söylemlerin doğru olmadığını söyledi.

Yüz yüze eğitimin başlaması için çalıştıklarını da kaydeden Başbakan Saner, Dünya Sağlık Örgütü’nün kırmızı ülke olarak değerlendirdiği ülkelerden gelecek öğrencilerin aşılanması için 45 bin doz aşı ayrıldığını belirtti.

Yüz yüze eğitimin mutlak suretle başlayacağını kaydeden Saner, öğretmen ve okul çalışanlarının çift aşılı ise 21 günde bir test yapacağını, 12-18 yaş arası çocukların da aşılanmaya başlandığını anlattı.

Eğitim camiasının yüzde 95’inin aşılandığını hatırlatan Saner, Eğitim Bakanlığı’nın öğrencilerin tenefüse çıkma düzenleri de dahil detaylı hazırlık yaptığını ve bunu paydaşları ile paylaştığını söyledi.

Saner “Özellikle vatandaşlarımızdan aşısız olanların hemen aşı yapması için en yakın hastaneye gitmelerini istiyorum. Hastalıktan vatandaşlar bıkkınlık noktasına gelmiş olabilir ancak maske, mesafe, hijyen kurallarına uymamız gerektiğine inanıyorum. Bazen kurallara aykırı davranışlar gözlemliyorum ama ne olursunuz yapmayın çünkü bu bizden çok evdeki büyüklerimizi etkiliyor.” diye konuştu.

Başbakan Ersan Saner UBP kurultayı ile ilgili soruları da yanıtladı.

Parti Meclisi’nin 30 Ağustos Pazartesi günü toplanarak değerlendirme yapacağını kaydeden Başbakan Saner, Covid-19 salgını nedeniyle tek merkezde kurultay yapılması yerine Lefkoşa ve Mağusa olmak üzere iki merkezde kurultay yapılması konusunda uzlaşıya varıldığını belirtti.





