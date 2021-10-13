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Başbakan Saner Cumhurbaşkanı Tatar’a istifasını sundu

Saner, Cumhurbaşkanı'yla görüşmesinden sonra basına yaptığı açıklamada "Hükümetin daha fazla sürdürülebilir olmadığını gözlemlediğimden az önce istifamı sundum. En erken zamanda erken seçime gidilmesi gerekiyor." dedi.

13 Ekim 2021 Çarşamba 12:47
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Başbakan Saner Cumhurbaşkanı Tatar’a istifasını sundu
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Başbakan Ersan Saner Cumhurbaşkanı Ersan Tatar’a istifasını sundu. Başbakan Saner, meclisteki nisap sorunu ve hükümet ortaklarının kendi içerisinde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle hükümetin daha fazla sürdürülebilir olmadığını belirtti. Saner, "UBP meclise tam kadro gelirken, DP ve YDP meclise tam kadro gelemedi"dedi.

Saner açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

İstifamı Cumhurbaşkanına sundum. Zor bir dönemde dünyada pandemi olan bir zamanda hükümeti kurduk. İcraat hükümeti için girişim yaptık ancak başarılı olamadık ve azınlık hükümeti kurduk. Sağlıkta başarılı bir dönem geçirdik. Bugün itibarı ile görevi devrettik. Yazılı bir basın bildirisiyle gerekli açıklamayı yapacağım. Hükümet ortakları kendi parti içinde yeterli sayıyı sağlayamadı. UBP meclise tam kadro gelirken, DP ve YDP meclise tam kadro gelemedi. Mecliste tam kadro sağlanamadığı için istifamızı sunduk. Erken seçime en hazır parti UBP’dir. Erken seçim tarihini UBP içinde tartışarak 6 Şubat tarihini belirledik. Mecliste sayısal çoğunluk olmadığı için siyasi ahlak icabı görevi bıraktık. Parti meclisinde değerlendirdikten sonra hükümete girilip girilmeyeceği kararlaştırılacak. Erken seçimi telaffuz ettikten sonra tekrar hükümete girilip girilmeyeceğini söyleyemem. Meclis ve parlamento görev süresini artık tamamlamıştır.

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