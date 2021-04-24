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Başbakan Saner'den başsağlığı mesajı

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner , UBP kurucu üyelerinden, eski UBP milletvekili, Bakan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın babası Rüstem Tatar’ın vefatı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

24 Nisan 2021 Cumartesi 11:32
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Başbakan Saner'den başsağlığı mesajı

Saner mesajında şunları kaydetti:

“ Partimize ve Kıbrıs Türk Halkı’na çok uzun yıllar boyunca değerli hizmetler veren Sayın Rüstem Tatar’ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Sayın Rüstem Tatar halkımızın içinden çıkan ve yok olmaya doğru giden bir topluluk noktasından Devlet sahibi bir halk noktasına geliş sürecimizde önemli görevler üstlenen, tarihimize şahitlik etmiş değerlerimizden biri idi.

Dolayısıyla, Sayın Rüstem Tatar yıllar geçse de tarihi hizmetleri ve rolleri ile hep anılacak, asla unutulmayacaktır.

Merhuma Allah’tan rahmet, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ve ailesi olmak üzere, tüm yakınlarına ve halkımıza başsağlığı diliyorum.”

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