Başbakan Saner: Erken seçime en hazır parti UBP’dir

Başbakan Saner, UBP-DP YDP azınlık hükümetiyle ilgili soru üzerine, hükümeti iyi götürdüklerini belirtti.

Saner, hükümeti kurarken varılan yazılı ve sözlü protokolün tümüne sadık kalarak bugüne geldiklerini bundan sonra da sadakatlerini sürdürerek devam edeceklerini söyledi.

Başbakan Saner, Koral Çağman’ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifasıyla ilgili soruyu ise şöyle yanıtladı:

“Ben hükümet başkanı olarak koalisyon yaptığım partilerin iç işlerine karışmam. Onlara saygılıyım. Demokrat Parti içerisindeki arkadaşlar, kendileri bir karar üretmeli. Hükümet protokolü ortadadır. Bir karar üretilmemesi halinde bir arama yapacağım”.

Başbakan Saner, erken seçim konsundaki soruları da yanıtladı.

Saner, UBP’nin hiçbir zaman erken seçimden kaçmadığını ve kaçmayacağını belirterek, erken seçime en hazır partinin UBP olduğunu vurguladı.

Saner “Ülkede şartlar eğer bizi erken seçime zorlarsa biz hiçbir zaman bunu kulak arkası etmeyiz. Bu konu grubumuzda da iki kez tartışıldı. Biz seçimi 3 Nisan’da öngörüyoruz. Eğer zorlanırsak erken seçime gidebiliriz” diye konuştu.

“Böyle bir dönemde ekonomiyi toparlamadan bir seçime gitmemizi herhalde kimse beklemezdi” diyen Saner, ekonomi tam olarak rayına oturmamışken Ekim ayının gerçekçi bir tarih olmadığı için bundan vazgeçtiklerini söyledi.

BRT





