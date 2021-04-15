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Başbakan Saner, Gazeteci Yazar Hasan Çakmak’ı Kabul Etti

Başbakan Ersan Saner, bir ülkenin geleceğinde sanatçıların öneminin büyük olduğunu kaydederek, sanatçıların Dünya Sanat Günü’nü kutladı.

15 Nisan 2021 Perşembe 16:49
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Başbakan Saner, Gazeteci Yazar Hasan Çakmak’ı Kabul Etti

Başbakanlık Basın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, gazeteci-Yazar Hasan Çakmak’ı kabulünde konuşan Saner, sanatın bir ülkenin gelişmesinde önemli rol oynadığına dikkat çekti.
Başbakan Saner, ülkelerin sanata ve sanatçıya verdiği değer anlamında bir ülkenin değer yargılarının gelişip kökleşmesi ve gelecek nesillere aktarılmasında birçok unsuru barındırdığını kaydetti. 
Saner, kültürel varlıkların sanatçıların eserleriyle geçmişten bugüne taşınması için soyut ve somut olmak üzere birçok yöntem denendiğini ifade ederek, şöyle devam etti:
“Bizler de bu konuda üzerimize düşen ne sorumluluk varsa yerine getirme düşüncesindeyiz. Somut kavramların düşünülüp tasarlanıp hayata geçtikten sonra korunması için uğraşırken,  soyut  kavramların genellikle soyut kültürel mirasımızın süreç içerisinde yok olmaması için kayıt altına alınması gerekiyor. Eseriniz olan ‘Yol’ ve ‘Seyahatname’ gibi eserler de bunun için çok önemlidir. “
Dünya Sanat Günü olarak kutlanan bu günün Leonardo da Vinci’nin doğum günü olduğunu hatırlatan Başbakan, Leonardo da Vinci’nin en önemli özelliğinin “altın oran kuralını” ortaya koyması olduğunu  ve o günden bugüne dünyada  üretilen objelerin tümünde bu altın oran kuralının uygulandığının altını çizdi. 
“Sanatçıların dünyaya nasıl şekil verdiğinin en önemli ve güzel bir örneği Leonardo da Vinci’dir” diyen Başbakan Saner, Sanat Günü nedeniyle tüm sanatçıları kutladı. 
Başbakan Saner üreteceği yeni eserlerde Çakmak’ın topluma önemli faydalar sağlamasını da temenni etti.  
“YOL” KİTABIM DÜNYA’DA 50 BİN BASKI YAPTI
Hasan Çakmak, Başbakan Ersan Saner’e “Dünya Sanat Günü” nün ülkede de kutlanması yönünde yapılan çalışmalara değinerek,  bu geleneği yaşatmak adına bugün bu ziyareti gerçekleştirdiğini ifade etti. 
Hasan Çakmak Başbakan Saner’e dünyada beşinci baskısı yapılan ve 50 bin civarında satış grafiği olan “Yol” isimli kitabını takdim etti. 
Kitabın pandemi sürecinde Oxford Üniversitesi tarafından incelendiğini ve kütüphaneye dahil edilme kararı alındığını ifade eden Çakmak, “Kitabımın Kıbrıs’ın kuzeyinden çıkıp dünyada yer etmesi açısından önemli olduğuna inanıyorum. Kitabın tanıtımı için çok önemli yerlerden davetler aldık. Cenevre’de BM Genel Merkezi’nde çalışmalar yaptık. İngiltere Lordlar kamarasından da davet aldık. Bu, ülke tanıtımı açısından önemli adım atmış olduğumuz bir kitaptır” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ersan SanerHasan Çakmak
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