Başbakan Saner, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti

Başbakan Saner, doktor ve çalışanların tıp bayramını kutlayarak acil serviste bulunan hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Başbakan Ersan Saner, burada yaptığı konuşmada Covid-19 ile mücadelede KKTC’nin en az kayıpla en iyi noktada olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanlarının ortaya koyduğu performans ve Sağlık Bakanlığının izlediği programlarla kovit 19 ile en iyi şekilde mücadele edildiğini söyleyerek, gerek hasta bulaş sayısı gerekse bulaşa yakalandıktan sonra hayatını kaybeden hasta sayısına bakıldığında ülkenin en az kayıpla en iyi noktada olduğunun çok rahat gözlemlene bilindiğini dile getirdi.

Başbakan Saner, “aşı noktasında da değerlendirdiğimizde Avrupa’da toplumunun % 15’ini iki toz aşılayan ikinci ülke konumundayız bunların tüm tabi ki Sağlık Bakanlığımızın ve sağlık çalışanlarımızın başarısıdır” dedi.

Başbakan Saner, Gazimağusa Devlet Hastanesindesi’ndeki anjiyo cihazı eksikliğinin giderilemesi gerekli çalışmaları başlatacağını da sözlerine ekledi.

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu da, ikinci kez Tıp Bayramını Covid-19 gölgesinde geçirdiklerine işaret etti.

Kalfaoğlu, hastahanenin sadece Gazimağusa’ya değil Karpaz bölgesine kadar çok geniş bir bölgeye ve yaklaşık 85 bin nüfusa hizmet verdiğini vurguladı.

















