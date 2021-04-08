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BAŞBAKAN SANER, İSLAM İŞBİRLİĞİ GENÇLİK FORUMU HEYETİNİ KABUL ETTİ

Başbakan Ersan Saner, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) KKTC için önemli bir örgüt olduğunu ve bağlarının daha da kuvvetlendirilmesi gerektiğini söyledi.

08 Nisan 2021 Perşembe 17:54
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BAŞBAKAN SANER, İSLAM İŞBİRLİĞİ GENÇLİK FORUMU HEYETİNİ KABUL ETTİ

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Saner, İslam İşbirliği Teşkilatı’na bağlı, merkezi İstanbul’da bulunan İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Genel Direktörü Yunus Sönmez ve Direktör Sinan Karşıyaka’yı kabul etti.

Başbakan Saner, kabulde yaptığı konuşmada, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın KKTC için önemli bir örgüt olduğunu ve 1991 yılından itibaren gözlemci üye sıfatıyla toplantılara katıldıklarını kaydetti.

İslam ülkeleri ile işbirliğinin geliştirilmesi yönünde Anavatan Türkiye ile yakın işbirliği içinde olduklarını, birçok konuda ortak çalışmalar yaptıklarını anlatan Başbakan Saner, İslam İİT toplantılarına Kıbrıs Türk Devleti sıfatıyla katıldıklarını, İslam İşbirliği Teşkilatı ile olan bağların daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu Genel Direktörü Yunus Sönmez de, geçtiğimiz 15 Kasım’da KKTC Gençlik Dairesi ile işbirliği protokolü imzaladıklarını anımsatarak, faaliyetleri ve gelecek projeleriyle ilgili Başbakan Ersan Saner’e bilgi aktardı.

Kabulde, KKTC Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Gençlik Spor Koordinatörü Mithat Tekçam da yer aldı.

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