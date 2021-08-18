Künye
Kıbrıs 23
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sarhoş adam çocukları dövdü
Sarhoş adam çocukları dövdü
Park halindeki araçtan cüzdan çaldılar
Park halindeki araçtan cüzdan çaldılar
Kablo hırsızı teminatla serbest kaldı
Kablo hırsızı teminatla serbest kaldı
Olay nasıl oldu? Tüm detaylar bu haberde...
Olay nasıl oldu? Tüm detaylar...
İmam nikâhlı eşini bıçakla yaraladı
İmam nikâhlı eşini bıçakla yaraladı

Başbakan Saner İstanbul’da IDEF 21 Fuarı’nı ziyaret etti

Başbakan Ersan Saner, İstanbul’da IDEF 21 Fuarı’nı ziyaret etti.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 09:36
54 Okunma
Başbakan Saner İstanbul’da IDEF 21 Fuarı’nı ziyaret etti

Saner, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde TÜYAP’ta düzenlenen 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı Açılış Törenine katıldı.

Saner açılış töreninde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuk devlet ve hükümet başkanları ile birlikte yer aldı.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar ve bazı konuk ülke Dışişleri ve Savunma Bakanları da törende hazır bulundu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi birlikte kesildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Saner ve diğer konuklarla fuarı gezdi.

Saner, fuarda sergilenen savunma sanayi teçhizat ve ekipmanları ilgili bilgi aldı.

Başbakan Saner, bir süredir savunma sanayi alanında üretim yapan ve fuarda stant açan Kıbrıslı Türk Girişimci Salih Zeki Avcı’yı da ziyaret etti.

Başbakan Saner, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından kabul edildi.
        
        
 

Anahtar Kelimeler:
Ersan Saner
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üstel: İnsanlar aşı merkezlerine gelmiyor
Üstel: İnsanlar aşı merkezlerine gelmiyor
Başbakan Saner, Antalya’da Yangından Etkilenen Bölgeleri Ziyaret Edecek
Başbakan Saner, Antalya’da Yangından Etkilenen Bölgeleri Ziyaret Edecek
İçki Tesiri Altında Götürüldüğü Karakolu Dağıttı, Polisi Darp Etti
İçki Tesiri Altında Götürüldüğü Karakolu Dağıttı, Polisi Darp Etti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim