Başbakan Saner İstanbul’da IDEF 21 Fuarı’nı ziyaret etti

Saner, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde TÜYAP’ta düzenlenen 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı Açılış Törenine katıldı.

Saner açılış töreninde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuk devlet ve hükümet başkanları ile birlikte yer aldı.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar ve bazı konuk ülke Dışişleri ve Savunma Bakanları da törende hazır bulundu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi birlikte kesildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Saner ve diğer konuklarla fuarı gezdi.

Saner, fuarda sergilenen savunma sanayi teçhizat ve ekipmanları ilgili bilgi aldı.

Başbakan Saner, bir süredir savunma sanayi alanında üretim yapan ve fuarda stant açan Kıbrıslı Türk Girişimci Salih Zeki Avcı’yı da ziyaret etti.

Başbakan Saner, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından kabul edildi.





