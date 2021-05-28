Başbakan Saner: İstatistik kurumun önemi yadsınamaz

Başbakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Saner, kabulde yaptığı konuşmada İstatistik Kurumu’nun önemini vurguladı.

Bilginin fikir ile örtüşmediği zaman mağlubiyetin kabullenildiğini kaydeden Saner, devletlerde geçmişte ne olduğunu gözlemlenip ona göre projeler geliştirilmesi için istatistik kurumunun önemli olduğunu söyledi.

Başbakan Saner, “İstatistik Kurumu’nun Devlet Planlama Örgütü ile çalışması çok önemlidir. Çünkü, geçmiş verilerin geleceği planlaması ile örtüşmesi gerekir. Aksi takdirde bugüne kadar bilerek ve bilmeyerek yaratılan bir takım uygulamaların değişmesine imkan yaratamayız” dedi.

Dünya ile KKTC arasındaki COVID-19 kıyaslanmasında istatistiki verilere ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Başbakan Saner, “Biz Dünya’nın en iyisiyiz derken bunu elimizdeki verilere ve rakamlara göre söylüyoruz. Gerçek budur” dedi.

Hane halkı çalışmasının ülke geliri, hayat pahalılığı verilerinin ortaya çıkmasında da bir gösterge olacağının altını çizen Saner, ülkenin ileriye gidebilmesi için ne yapılması gerektiği konusunda anketin yol gösterici olacağını belirtti.

ÖKSÜZOĞLU

İstatistik Kurumu Başkanı Türel Öksüzoğlu da konuşmasında, iki yıllık süreçte neler yaptıklarını ve İstatistik Kurumunun geldiği noktayla ilgili bilgi vermek amacıyla bir dizi ziyaret yaptıklarını ve bu amaçla Meclis’te yer alan tüm siyasi parti yetkilileriyle görüştüklerini kaydetti.

Kurumun kurumsal altyapısının oluşturulduğunu kaydeden Öksüzoğlu, yeni personeller ile yeni binaya taşınmayı arzu ettiklerini belirtti.

Hane halkı bütçe anketine 1 Temmuz’da başlanacağını ifade eden Öksüzoğlu, anket oluştuktan sonra ülkenin milli gelir, asgari ücret ,TÜFE sepeti gibi verilerin ortaya çıkacağını kaydetti.