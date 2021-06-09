Başbakan Saner, Kaleburnu’nda Çalışmaları İnceledi

Ankara’da açılan ihaleyi kazanan firma, 53 kilometrelik Ziyamet-Dipkarpaz ana yolunda temizlik çalışmalarına Kaleburnu girişinde başladı. Yakın zamanda asfaltlama işlemine başlanması hedefleniyor.

Başbakan Ersan Saner Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile birlikte Kaleburnu’na giderek incelemelerde bulundu.

Başbakan Saner burada yaptığı açıklamada, Türkiye ile imzalanan 4 protokolden birinin karayollarıyla ilgili olduğunu ve 322 kilometrelik köy yollarının yenilenmesini kapsadığını, buna ilişkin Ankara’da açılan ihalenin tamamlandığını ve ihaleyi kazanan firmanın bugün Ziyamet-Kaleburnu ana yolunda temizlik çalışmalarına başladığını kaydetti.

Başbakan Saner, hükmet olarak pandemi döneminde sağlık koşullarını en iyi noktada tutmaya çalışırken, pandemiden kaynaklı ekonomik krize rağmen Türkiye’nin desteğiyle halkın refahını artırmaya yönelik alt yapı yatırımlarını güçlendirme çalışmalarını da sürdürdüklerini ifade etti.

Başbakan Saner, Büyükelçi ve Bakan’la birlikte temizlik çalışmaları yapılırken, halkın heyecanını paylaşmak için bugün bölgeyi ziyaret ettiklerini söyledi.

Başbakan Saner, en kısa zamanda söz konusu yolun “temel atma” töreninin gerçekleştirileceğini belirterek, “Dünyada Kovid-19 kendini bu kadar ciddi şekilde hissettirirken, dünya ekonomileri zordayken bizler Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin destekleriyle bu işlere dört elle sarılmış bulunmaktayız. Bize her zaman katkı yapan Anavatanımızın Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’a yürekten teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum” dedi.

Başbakan Saner, Ziyamet’ten başlayıp Dipkarpaz’a kadar giden güzergahın da yapımıyla bölgeyi ziyaret edecek vatandaşların ve turistlerin ring şeklinde Karpaz yarımadasını dolanma imkanına sahip olacaklarını kaydetti.

Saner, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye de teşekkürlerini iletti.