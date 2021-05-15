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Başbakan Saner karantina sürecini tamamladı

Birinci derece temaslı olarak temaslı karantinasına alınan Başbakan Ersan Saner, pozitife dönüşmeden karantina sürecini atlattı

15 Mayıs 2021 Cumartesi 18:19
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Başbakan Saner karantina sürecini tamamladı

Birinci derece temaslı olarak temaslı karantinasına alınan Başbakan Ersan Saner, pozitife dönüşmeden karantina sürecini atlattı.

Katıldığı bir TV programı nedeniyle temaslı durumuna düşen Başbakan Ersan Saner, dün itibariyle Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararlarına uygun olarak temaslı otelindeki karantina sürecini tamamlandığını ifade etti.

Günlerden sonra ailesine kavuşan Saner, “Karantina sonrası Ailem ile birlikte çıktığım bayram gezisinden tüm dostlarımızın bayramını yürekten kutluyoruz” dedi.

Bir 4 kişi, ayakta duran insanlar ve açık hava görseli olabilir

Son Güncelleme: 15.05.2021 18:24
Anahtar Kelimeler:
Ersan Saner
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