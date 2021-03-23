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Başbakan Saner, Karantina Takip Platformunu Siyasi Partilerin Bilgisine Getirdi

Bu coğrafyada ilk olma özelliği de taşıyan, akıllı telefon ve akıllı bileklik yardımı ile temaslı kişilerin veya ülkeye giriş yapan ziyaretçilerin ev ortamında karantinaya girebilmelerini sağlayacak, çeşitli ikaz ve fiziksel takip süreçlerinden oluşan “Karantina Takip Platformu” Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkanları ile milletvekillerinin bilgisine sunuldu.

23 Mart 2021 Salı 14:47
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Başbakan Saner, Karantina Takip Platformunu Siyasi Partilerin Bilgisine Getirdi

Sunumun başında bir konuşma yapan Başbakan Ersan Saner, karantina takip platformunun ülkenin kamu maliyesine binen ciddi yükü azaltmaya dönük önemli bir proje olduğunu ve bu proje kapsamında aylık 9-10 milyona yaklaşan karantina uygulamasına dönük harcamalarda teknolojik imkanlar kullanılarak azaltılmasını öngördüğünü anlattı.

Covid -19 sürecinin daha uzun süre devam edeceğini de kaydeden Başbakan Saner bu bileklikle 7 gün 24 saat karantinada olan kişilerin takibinin yapılacağını vurguladı.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz ise mali konularda projeye ilişkin bilgi aktardı ve ülkede faal olarak hizmet veren iki GSM operatöründen ihale yoluyla teklif alındığını ve değerlendirilen teklifler sonucunda da ihaleyi Kuzey Kıbrıs Turkcell firmasının aldığını anlatarak bu konudaki diğer mali çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, sistemin tanıtımı ve işleyişi hakkında bilgiler verdi ve parti başkanları ile milletvekillerinin konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

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