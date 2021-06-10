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Başbakan Saner, Kılıçdaroğlu’nu Kabul Etti

Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabul, Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda saat 10.00’da gerçekleşti.

10 Haziran 2021 Perşembe 13:50
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Başbakan Saner, Kılıçdaroğlu’nu Kabul Etti

Görüşmede ilk sözü alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs’ın eğitim alanında bir dünya markası olmasının en büyük dilekleri olduğunu vurguladı.

Başbakan olmanın büyük zorlukları olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, başbakanın demokrasi kültürü içinde gelen çok sayıda eleştiriye cevap vermesi gerektiğini belirterek, Saner’e başarılar diledi.

SANER: “EKONOMİ BİR NEBZE NEFES ALMAYA BAŞLADI”

Başbakan Ersan Saner de kabulde yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu ve heyetini KKTC’de görmekten onur duyduğunu belirtti.

1963-1974 yılları arasında Kıbrıs Türkü’nün gettolara itilmiş bir toplum olarak yaşamını sürdürdüğünü kaydeden Saner, “Ama 1974’te, Allah’a çok şükür ki, Anavatanımız garantörlük hakkını kullanarak adada barışı sağlamıştır. O günden beridir de huzurlu bir şekilde yaşıyoruz” dedi.

Pandemi sürecinden de bahseden Saner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, alınan tedbirlerle, dünyadaki en başarılı ülkelerin arasında yer aldığını belirtti ve şu anda bu başarıyı turizm ve yükseköğrenim sektörlerlerinde avantaja çevirmeye çalıştıklarını anlattı.

4 Haziran tarihinden itibaren DSÖ kurallarına göre hava ve sınır kapılarını açtıklarını anımsatan Saner, bu nedenle ekonominin bir nebze nefes almaya başladığını kaydetti.

Eylül ayında da yüzyüze eğitimin başlamasını hedeflediklerini anlatan Saner, “Anavatan’dan da sağlanacak aşılarla hedefimizi gerçekleştireceğiz. Zaten Anavatan’la hareket etmediğimiz zaman Kıbrıs Türk halkının birşeyleri başarması mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Ersan SanerKemal Kılıçdaroğlu
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