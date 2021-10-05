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Başbakan Saner Kozanköy’ü ziyaret etti

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, bölge ve köy ziyaretleri kapsamında Kozanköy’de vatandaşlarla biraraya geldi.

05 Ekim 2021 Salı 09:23
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Başbakan Saner Kozanköy’ü ziyaret etti
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Hükümet çalışmalarına ilişkin bilgiler veren Başbakan Saner, parti olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıktıklarının altını çizdi.

Saner, Ulusal Birlik Partisinin tek amacının ülkeyi daha ileriye taşıyarak, her zaman daha müreffeh yarın sağlamak olduğunu söyledi.

Pandeminin dünyada neden olduğu sıkıntılara da dikkati çeken Saner, “Bu süreçte bizler de bu sıkıntıları hep birlikte, diğer dünya ülkelerinin yaşadığı gibi yaşadık. Çünkü dünyadan kendimizi soyutlamamız mümkün değildir. Bu bağlamda da Anavatan Türkiye’nin de ciddi destekleri ile Allaha çok şükür ki bugünlere kadar geldik” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı olarak seçilerek saraya uğurlanmasının ardından, kendilerinin de parti olarak hükümeti kurma görevi aldıklarını hatırlatan Saner, bu süreçte yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

Saner, Ulusal Birlik Partisi’nin şuanda halkından aldığı güçle en yakın rakibinden yüzde 12 daha fazla farkı olduğunu söyledi.

Pandemi ile mücadeleye de değinen Saner, ekonominin canlanabilmesi için aşı politikasının çok önemli olduğuna vurguladı.

Başbakan Saner, Türkiye’nin desteğiyle aşı tedarikinde gelinen noktanın önemine de dikkati çekti.
Başbakan, ülkede yüksek öğrenimin önünü açmak için, aşı politikasının uygulandığını, 23 Haziran itibarı ile de tüm turizm ve eğitim çalışanlarının ülkelerine bakılmaksızın aşılandığını belirtti.

Şu anda ülke ekonomisinin ciddi bir şekilde toparlanmaya başladığını vurgulayan Başbakan Saner, önümüzdeki 3 aylık dönemde de 100 bin turistin ülkeye getirileceğini müjdeledi.

Başbakan Saner, yüksek öğrenime verilen önemden dolayı bu yıl 16 bin 5 yüz yeni kayıt yapıldığını kaydederek, “Bu 16 bin 5 yüz kayıt demek, 2018 rakamlarının da üzerine çıkar. Uyguladığımız polkitika, yurt dışından, 3’üncü dünya ülkelerinden gelen öğrencilerimize de 45 bin doz aşı ayırdık, bunu da dünyada yapan tek ülkeyiz, neden, gelen öğrencilerimizin toplumsal bağışıklık sistemimizi bozmamaları adına. Bu yıl da üniversitelerimizde 86 bin yabancı öğrenci inşallah eğitim görecektir” dedi.

Başbakan Ersan Saner, parti olarak göreve geldikleri ilk günden itiabaren ortaya koydukları kararlı ve istikrarlı politikalarla bugün ekonominin en önemli girdi kaynaklarından olan yüksek öğrenim konusunda da çok ciddi bir noktaya gelindiğinin altını çizdi.

Ekonomi canlandırılırken, gerek hükümetin kendi kaynakları, gerekse de Türkiye’den sağlanan altyapı yatırımlarının da son sürat devam ettiğini anlatan Başbakan Saner, “15 Kasım’da da inşallah Bafra-İskele yolunu açacağız” dedi.

Başbakan Saner, Türkiye’den gelen suyun önümüzdeki ay, Güzelyurt ovasına ulaşacağını da belirterek, 16 tane yeni okulun da ülkeye kazandırıldığını ve Metehan bölgesinde yeni bir meslek okulunun ihalesine çıkılacağını kaydetti.

Esnafa verilen hibe kredilere bir yenisinin daha ekleneceğinin de altını çizen Başbakan Saner, yarından itibaren hem sanayiciye, hem tarımcıya, hem de turizmciye 9 milyon Türk Liralık bir hibe programı açılacağını da duyurdu.
Tüm bu yatırımlara imza atarken, bir yandan da kurultay çalışmalarını sürdüren Ulusal Birlik Partisi’nin, her kesimden tek başına iktidar çağrıları duyduğunu belirtti.

Başbakan Saner, “Kurultay sürecini tamamlar tamamlamaz, erken seçim çağrısı yapacağım ve arkasından hep beraber tek başımıza iktidar olacağız” dedi.
        
        
   

Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik PartisiErsan Saner
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