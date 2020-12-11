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Başbakan Saner: Kurultaya tek adayla gideceğiz

Başbakan ve UBP Başkan vekili Ersan Saner açıklamalarda bulundu.

11 Aralık 2020 Cuma 20:34
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Başbakan Saner: Kurultaya tek adayla gideceğiz

Başbakan ve UBP Başkan vekili Ersan Saner açıklamalarda bulundu.

Saner'in açıklamalardan satır başları şöyle:

“Halkımızın hassasiyetleri ile ülkemizde çalışma izni ile bulunan çalışanların beklentileri gözetilerek vatandaşlık konusunun bir düzen ve disipline kavuşması için çalışma yapılacaktır. Ama yaşanan gerçekler ve mevcut yasalarımız vardır"

Bizim hedefimiz hak eden insanların vatandaşlık almasıyla ilgilidir. Bu konuda hükümet protokolüne sadık kalarak yürüteceğiz”

“ UBP Olağanüstü Kurultayı’nı yaptı ama ikinci tura kalan arkadaşlarımızın çekilmesi nedeniyle sonuçlandıramadı. Kimse merak etmesin bu süreç tamamlanacaktır. Parti Meclisi’nin oy birliği ile aldığı karar vardır. Alınan karara hükümet çalışmaları bitince uyacağız"

"18 milletvekilinin taahhüdü var. Olağanüstü Kurultaya tek adayla gideceğiz, Olağan Kurultayımız ise Ekim 2021’dedir"

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