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Başbakan Saner, Maraş’ta İncelemelerde Bulundu

Başbakan Ersan Saner, bu sabah Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile birlikte Kapalı Maraş’ı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

25 Haziran 2021 Cuma 14:13
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Başbakan Saner, Maraş’ta İncelemelerde Bulundu

Kapalı Maraş’ta bulunan parkı daha sonra ise Bilal Ağa Mescidi’nin restorasyonunu inceleyen Başbakan Saner ile Arter, ardından Kapalı Maraş sahilini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı ile Maraş’ın açılımından sonra halkın kullanımında bulunan mekânların Gazimağusa Belediyesi tarafından halka kazandırmak için yerinde yapılan çalışmaları incelemek ve halkın önümüzdeki günlerde buraları kullanırken ortaya çıkabilecek sorunları yerinde gözetlemek için Maraş bölgesini ziyaret ettiğini, 1974 yılından sonra hükümetin ezber bozan bir politikası olarak gündemde bulunmakta olduğunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan Maraş'ın halkın kullanımında ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına saygılı bir şekilde halka ait olan bölgeleri ile halka ait kullanıma açmak adına kararlılıkla bütün çalışmalara devam ettiğini belirtti.

Başbakan Saner ilk önce Havuzlu Parkı ziyaret ettiğini, daha sonra ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en güzel sahillerinden biri olan ve halkın kullanımına açılacak 500 kişiye hizmet verebilecek olan sahili ziyaret ederek yerinde incelediğini dile getirdi.

Başbakan Saner, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Brüksel’de bulunduğunu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres ile Kıbrıs Türk halkının en son seçimlerde ortaya koyduğu iradesini temsilen orada olduğunu,  İki Eşit Egemen Devleti statüsünde olabileceğinin iradesi olup gerek hükümet olarak gerekse de Ulusal Birlik Partisi olarak Sayın Cumhurbaşkan’a tam destek verdiğini söyleyerek mesaj gönderdi.(MHA)

Anahtar Kelimeler:
Ersan SanerMaraşKapalı Maraşİsmail Arter
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