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BAŞBAKAN SANER MİLLİ SPORCULAR SAVAŞKAN VE ÇELEBİYİ KUTLADI

Başbakan Ersan Saner uluslararası yarışmalarda ödül kazanan Milli sporcular Buse Savaşkan ve  Merve Çelebi’ye kutlama mesajı gönderdi.

23 Şubat 2021 Salı 20:38
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BAŞBAKAN SANER MİLLİ SPORCULAR SAVAŞKAN VE ÇELEBİYİ KUTLADI

Başbakan Ersan Saner uluslararası yarışmalarda ödül kazanan Milli sporcular Buse Savaşkan ve  Merve Çelebi’ye kutlama mesajı gönderdi.

Başbakan Saner, Avusturya’da gerçekleşen “2021 CEV Kar Voleybolu” Avrupa Turu’nun ilk ayağı Wagrain Etabında, şampiyon olan Türkiye Milli Takımı’nda  yer alan Milli sporcu Merve Çelebi ile Balkan Salon Atletizm Şampiyonası’nda Yüksek Atlama dalında Balkan Üçüncülüğü derecesi elde eden Milli sporcu Buse Savaşkan’a birer  tebrik mesajı göndererek kutladı.

Başbakan Saner mesajında  her iki sporcumuzu da tebrik ederek  onlarla büyük  gurur duyduğunu belirtti ve başarıların devamını temenni etti.

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