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Başbakan Saner, MÜSİAD Kayseri Şubesi Heyetini Kabul Etti

Başbakan Ersan Saner, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi’nden bir heyeti kabul etti.

03 Eylül 2021 Cuma 17:23
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Başbakan Saner, MÜSİAD Kayseri Şubesi Heyetini Kabul Etti

Başbakanlık’ta saat 15.00’te gerçekleştirilen kabulde konuk heyete MÜSİAD KKTC Temsilcisi Ramazan Gündoğdu da eşlik etti.

Kabulde konuşan MÜSİAD Kayseri Şubesi Başkanı Mehmet Kütahyacı, derneğin 95 ülkede 250 noktada temsil edildiğini kaydetti ve zaman zaman genel merkez himayelerinde şube olarak ziyaretler yaptıklarını belirtti.
Değişik ülkelerde yatırım ve ihracat yapmayı sevdiklerini belirten Kütahyacı, KKTC’yi de yakından takip ettiklerini, yeni yatırım fırsatlarıyla ilgili inceleme yapmak; var olan iş birliğini geliştirmek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

SANER

Başbakan Ersan Saner de konuşmasında, MÜSİAD’ın 250 noktada 100 bin üyesi olduğunu ilk duyduğunda çok etkilendiğini anlattı ve bu denli büyük bir işlem hacminin önemine dikkat çekti.
KKTC’de kendilerinin de hem yatırıma hem de ülkede üretilen ürünlerin ihraç edilmesine ihtiyaç duyduklarını kaydeden Başbakan Saner, KKTC’nin ihracatının büyük oranda Türkiye’den olduğunu, Türkiye’den KKTC’ye ihracatın TL ile gerçekleştirildiği için fiyat avantajı getirdiğini söyledi.
Saner, iş adamlarının KKTC’de yatırım yapıp üretime katkı koymasını ve üretilen ürünlerin ihracatını önemsediklerini kaydederek, bilgi ve sermaye birikimi olan yatırımcıların KKTC’ye gelmesini arzu ettiklerini belirtti.
Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı.

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Ersan Saner
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