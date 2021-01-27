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Başbakan Saner: Öğrencilerin karantina masraflarını devlet karşılayacak

"Dünyada Covid-19 aşısını tamamlayan herkesin 1 Nisan’dan itibaren gelmeleri için Sağlık Üst Komitesi'nin kararı var."

27 Ocak 2021 Çarşamba 10:23
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Başbakan Saner: Öğrencilerin karantina masraflarını devlet karşılayacak

Başbakan Ersan Saner, BRT’de açıklamalarda bulundu. Başbakan Ersan Saner, ekonomi hakkında bilgiler verdi.

Saner’in açıklamalarından satır başları:

Ekonomi ile ilgili 11 Aralıkta ulaştırma, eğitim, içişleri, sağlık, tarım ve Maliye Bakanı ile toplantı yaptık.

Turizm ve yükseköğrenim konularında neler yapılması gerektiği alt başlıklarla ortaya kondu.

Turizmin ve yükseköğrenimin yeniden başlaması için aşının başlaması gerektiği konuşuldu.

"Dünyada Covid-19 aşısını tamamlayan  herkesin 1 Nisan’dan itibaren gelmeleri için Sağlık Üst Komitesi'nin kararı var."

Üniversite rektörleriyle toplantı yaptık. 35 bin öğrenci hedefiyle ilkbahar döneminin 1 Nisan’da açılması hedefleniyor. 1 Şubatta öğrenci getirmek istiyorduk ancak Girne 10 Şubat'a kadar kapalı bu nedenle 15 Şubat'a sarkabilir.

Üniversite öğrencilerinin karantina masraflarını devlet karşılayacak. 30-50 milyon para harcanacak ancak 800 milyon geri dönüş alınacak. Bu rakam bütçenin yüzde 10’una yakındır.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile 500 bin aşı konusunda görüş birliğine vardık. 20 bin aşı geldi 20 bin daha aşı gelecek. Türkiye’ye aşı geldikçe bize de gelecek. Toplumun yüzde 80’ni aşılayıp bağışıklığı güçlendireceğiz.

Sağlık konusundaki uzmanlar bize, ülkeye gelecek olan aşı yapanların ülkemizde bulaştırma oranı yüzde 3-4 olduğu söylendi.

Aramızda protokol olmamasına rağmen Türkiye katkılar yapmaya devam ediyor. Küçükbaşın desteklenmesi ve hellim üretilmesinin artırılması için Karpaz’da 9 hayvancıya 180 hayvan getirtildi. TİKA üzerinden 5 bin hayvan daha gelecek.

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