Başbakan Saner, Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti

1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle gerçekleşen ziyarette Başbakan Ersan Saner ve Bakan Amcaoğlu merkezde eğitim gören özel çocuklarla tek tek ilgilendi.

Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi Sorumlu Öğretmeni Emirali Evcimen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, pandemi döneminde yüz yüze eğitime ara verilmeden çocuklara eğitim verildiğine vurgu yaptı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da çocukların gününü kutlayarak, eğitime ara vermeden hizmete devam eden özel eğitim öğretmenlerine teşekkür etti.

Yapılan ziyaretlerin ve istişarelerin çalışmaların ileriye taşınması açısından önemine vurgu yapan Amcaoğlu, özel eğitimin önemine dikkat çekti.

Başbakan Ersan Saner de özel eğitim merkezlerinin farklı gelişen çocukların topluma kazandırılması adına büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Pandemi sürecinde de merkezde eğitime devam edildiğini hatırlatan Başbakan, tüm öğretmenlere özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Başbakan Saner, “çocuklar ileriki dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni bizim bıraktığımız yerden daha da ileriye taşıyacaktır” diyerek, tüm çocukların Dünya Çocuk Gününü kutladı.

Açıklamaların ardından çocuklara hediyeleri verildi ve hatıra fotoğrafı çekildi.









