Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
4 yıl hapis cezası
4 yıl hapis cezası
3 gün daha tutukluluk emri
3 gün daha tutukluluk emri
Zorla araca bindirip kaçırdı!
Zorla araca bindirip kaçırdı!
Eski kız arkadaşına hakaret dolu mesajlar
Eski kız arkadaşına hakaret dolu...
4 buçuk yıl hapis cezası
4 buçuk yıl hapis cezası

Başbakan Saner, Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti

Başbakan Ersan Saner ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.

01 Haziran 2021 Salı 13:22
23 Okunma
Başbakan Saner, Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti

1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle gerçekleşen ziyarette Başbakan Ersan Saner ve Bakan Amcaoğlu merkezde eğitim gören özel çocuklarla tek tek ilgilendi.

Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi Sorumlu Öğretmeni Emirali Evcimen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, pandemi döneminde yüz yüze eğitime ara verilmeden çocuklara eğitim verildiğine vurgu yaptı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da çocukların gününü kutlayarak, eğitime ara vermeden hizmete devam eden özel eğitim öğretmenlerine teşekkür etti.

Yapılan ziyaretlerin ve istişarelerin çalışmaların ileriye taşınması açısından önemine vurgu yapan Amcaoğlu, özel eğitimin önemine dikkat çekti.

Başbakan Ersan Saner de özel eğitim merkezlerinin farklı gelişen çocukların topluma kazandırılması adına büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Pandemi sürecinde de merkezde eğitime devam edildiğini hatırlatan Başbakan, tüm öğretmenlere özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Başbakan Saner, “çocuklar ileriki dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni bizim bıraktığımız yerden daha da ileriye taşıyacaktır” diyerek, tüm çocukların Dünya Çocuk Gününü kutladı.

Açıklamaların ardından çocuklara hediyeleri verildi ve hatıra fotoğrafı çekildi.
        
   


        
        

Anahtar Kelimeler:
Ersan SanerOlgun AmcaoğluGazimağusa Özel Eğitim MerkeziÖzel Eğitim Merkezi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özgürlük Anıtı da Trafiğe Kapandı
Özgürlük Anıtı da Trafiğe Kapandı
4 yıl hapis cezası
4 yıl hapis cezası
3 gün daha tutukluluk emri
3 gün daha tutukluluk emri
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim