Başbakan Saner: "Rum tarafı hazırsa 31 Mayıs'ta eşzamanlı tüm kapıları açalım"

Güney Kıbrıs’la geçiş kapılarının açılmasında KKTC tarafı olarak hiçbir tereddütleri bulunmadığını, kapıların açık olarak hizmet vermesine imkan yaratabilecek noktada olduklarını belirten Saner, ama bunu yaparken de tüm kapılar aynı anda senkronize olarak açılmasını istediklerini vurguladı.

Saner, "Anastasiadise çağrımdır, eğer kendisi de uygun görürse biz 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren, son 3 günde yapılmış PCR testi olan veya antijen testi olan her Güney Kıbrıs Rum Kesimi vatandaşını ülkemize kabul ederiz, bu konuda adım atmasını bekliyoruz.’ diye konuştu.

Konuşmasında Kıbrıs konusuna da değinen Başbakan Saner, Türk tarafının artık iki egemen eşit devlet statüsünde çözüm arayışlarını sürdürdüğünü ve Cenevre’de bu kararlı duruşun sergilendiğini kaydetti. Cenevde’de Kıbrıs Türkü’nün bir 53 yıl daha gelecek kuşaklarının haklarını yedirtmeyeceğinin, BM’nin artık gerçek rolünü oynaması gerektiğinin çünkü adada barışın 1974’te sağlandığını ve eksik olanın bir anlaşma olduğunun net şekilde ortaya konduğunu anlatan Saner, ‘ İsrail Filistini dünyanın gözü önünde katletmektedir. 1974’ten önce Kıbrıslı Türklerin de bundan bir farkı yoktu. Yalnız bizim tek fakımız var, bizim anavatanımız vardı diye biz bu günleri gördük, Filistin’in anavatanı yok diye bu zülmü yaşamaktadır. Bu da kabul edilebilecek bişey değildir, bunu da buradan nefretle kınıyorum” dedi.

Başbakan Saner, Türk tarafının Kıbrıs konusundaki tutumunun net olduğunu ve bu konuda geri adım atmayacağını belirterek, Maraş açılımının da bunun bir parçası olduğunu ve bu konuda hükümet ve Cumhurbaşkanlığı ile birlikte farklı açılımların yapılmaya devam edileceğini ifade etti.