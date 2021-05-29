Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 gün ek tutukluluk
3 gün ek tutukluluk
Araçtan hassas terazi çıktı
Araçtan hassas terazi çıktı
İzinsiz İkamet Ettikleri Belirlenen 2 Şahıs İhraç Edilmeyi Bekliyor
İzinsiz İkamet Ettikleri Belirlenen 2...
Eski nişanlıya tecavüz iddiası
Eski nişanlıya tecavüz iddiası
Kavga kanlı bitti!
Kavga kanlı bitti!

Başbakan Saner: "Rum tarafı hazırsa 31 Mayıs'ta eşzamanlı tüm kapıları açalım"

Başbakan Ersan Saner, Lefke Bölgesi’nde vatandaşlara güncel konularla ilgili yaptığı konuşmada, sınır kapılarının açılması ile ilgili bilgi verdi.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 19:26
733 Okunma
Başbakan Saner: "Rum tarafı hazırsa 31 Mayıs'ta eşzamanlı tüm kapıları açalım"

Güney Kıbrıs’la geçiş kapılarının açılmasında KKTC tarafı olarak hiçbir tereddütleri bulunmadığını, kapıların açık olarak hizmet vermesine imkan yaratabilecek noktada olduklarını belirten Saner, ama bunu yaparken de tüm kapılar aynı anda senkronize olarak açılmasını istediklerini vurguladı.

Saner, "Anastasiadise çağrımdır, eğer kendisi de uygun görürse biz 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren, son 3 günde yapılmış PCR testi olan veya antijen testi olan her Güney Kıbrıs Rum Kesimi vatandaşını ülkemize kabul ederiz, bu konuda adım atmasını bekliyoruz.’ diye konuştu.

Konuşmasında Kıbrıs konusuna da değinen Başbakan Saner, Türk tarafının artık iki egemen eşit devlet statüsünde çözüm arayışlarını sürdürdüğünü ve Cenevre’de bu kararlı duruşun sergilendiğini kaydetti. Cenevde’de Kıbrıs Türkü’nün bir 53 yıl daha gelecek kuşaklarının haklarını yedirtmeyeceğinin, BM’nin artık gerçek rolünü oynaması gerektiğinin çünkü adada barışın 1974’te sağlandığını ve eksik olanın bir anlaşma olduğunun net şekilde ortaya konduğunu anlatan Saner, ‘ İsrail Filistini dünyanın gözü önünde katletmektedir. 1974’ten önce Kıbrıslı Türklerin de bundan bir farkı yoktu. Yalnız bizim tek fakımız var, bizim anavatanımız vardı diye biz bu günleri gördük, Filistin’in anavatanı yok diye bu zülmü yaşamaktadır. Bu da kabul edilebilecek bişey değildir, bunu da buradan nefretle kınıyorum” dedi. 

Başbakan Saner, Türk tarafının Kıbrıs konusundaki tutumunun net olduğunu ve bu konuda geri adım atmayacağını belirterek, Maraş açılımının da bunun bir parçası olduğunu ve bu konuda hükümet ve Cumhurbaşkanlığı ile birlikte farklı açılımların yapılmaya devam edileceğini ifade etti.  

Son Güncelleme: 30.05.2021 00:00
Anahtar Kelimeler:
Ersan SanerSınır Kapıları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sıla Usar İncirli'nin acı günü
Sıla Usar İncirli'nin acı günü
Sevim Kılavuz Hayata Gözlerini Yumdu
Sevim Kılavuz Hayata Gözlerini Yumdu
TRNC records 27 COVID cases
TRNC records 27 COVID cases
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim