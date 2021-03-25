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Başbakan Saner: Spor yapan gençlerimizi kutluyorum

Başbakan Ersan Saner, gençlerin spor yapmasının önemine işaret ederek, sporun kötü alışkanlıklardan koruyacağını ve hayat mücadelelerinde olumlu yansımaları olacağını söyledi.

25 Mart 2021 Perşembe 09:27
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Başbakan Saner: Spor yapan gençlerimizi kutluyorum

KKTC Teakwondo Judo Karete Aikido Hapkido Kungfu Kurash Wushu Federasyonu’nun yılda bir kez düzenlediği karakuşak ve dan sınavını geçen 25 sporcuya kuşak ve diplomaları Girne’de düzenlenen törenle verildi. 

Başbakan Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Turizm ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katıldığı törende yaptığı konuşmada, sporcularla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, spor yapan gençleri kutladı ve Atatürk’ün “sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” sözünün sporun önemini çok iyi anlattığını belirtti.

KKTC’nin tanınmamış bir ülke olmasına rağmen salonda uluslararası yarışmaların yapıldığına işaret eden Başbakan Ersan Saner, KKTC’nin bayrağını dalgalandırdıkları için emeği geçenlere teşekkür etti. 

Sporculara da seslenen Başbakan Saner, karakuşak ve dan sınavını geçerek ustalık dönemlerine doğru ilerleyen gençlere yaşamlarında başarılar diledi. Gençlerin spordaki başarılarının, yaşamlarına olumlu yansıyacağını, kötü alışkanlıklardan da uzak tutacağını belirten Başbakan Saner, sporcuların yetişmesinde emeği olan ailelerini ve hocalarını da kutladı.

Başbakan Saner, sporculara diplomalarını verdi. Sporcuların gösteri maçı yaptığı törende, toplu fotoğraf çekildi.
        
        
 

        

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