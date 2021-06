Başbakan Saner: “Tüm kronik hastalar aşılandı”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda milletvekillerinin güncel konuşmalarında, son siyasal gelişmeler, pandemiyle mücadele, eğitim gibi konular da gündeme taşındı.

İlk olarak TDP milletvekili Zeki Çeler, son siyasal gelişmeler başlıklı konuşma yaptı. Halkın ciddi ekonomik sıkıntı yaşadığını, birliklerin eylemde olduğunu anlatan Çeler, öte yandan hükümet üyelerinin birbirlerinden ve yaşananlardan haberleri yokmuş gibi demeçler verdiğini söyledi.

“RENGA… BAŞKA BİR ŞEY SÖYLENMEZ SİZE”

Bu sıkıntıların hükümetin gündeminde olmadığını ifade ederek, “maçı kötü yöneten hakem” benzetmesi yapan Çeler, “Renga! Başka bir şey söylenmez size” ifadelerini kullandı.



Ardından HP milletvekili Jale Refik Rogers “Azınlık hükümetinin pandemiyle mücadele eylem planı var mı?” başlıklı güncel konuşma yaptı.

Ülkenin lokomotif sektörleri turizm ve eğitimin özellikle pandemi yönetim sürecinde ihmal edildiğini söyleyen Rogers, bu konuda bütünlüklü bir eylem planına ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Ülkeye çift PCR ve aşıyla karantinasız giriş kararının, turizm açısından önemli ve geç kalınmış bir karar olduğunu dile getiren Rogers, kapıların da açılmasıyla turizmde hareketlilik görülebileceğini ifade etti.

İnşaat sektöründe PCR yapılmasının zorunlu olmamasının, son yaşanan 85 kişilik bulaş olayında etkili olduğunu söyleyen Rogers, bu konuda daha önce uyarıda bulunduklarını dile getirdi, alınan yeni kararın olumlu bulduğunu anlattı.

PCR testlerin hem altyapı hem de teknik donanım gerektirdiğini dile getiren Rogers, test sayısı arttıkça kalitenin düşebileceğini söyledi, çok fazla teknik bilgi gerektirmeyen antijen testlerinin bu dönemde kullanılmasının yararlı olabileceğini kaydetti.

Açılımın anahtarının aşı olduğunu söyleyen Rogers, konuyla ilgili bilimsel çalışmalara ve örneklere işaret etti, hükümetin daha fazla aşıya ulaşmak için ne yaptığını sordu, konuyla ilgili bilgi istedi.

Rogers, ülkeye kaç aşı geleceğinin ve şu ana kadar kaç kişinin aşılandığının açıklanmasını istedi.

“TURİZM AÇILIMLARI YAPILIRKEN EYLÜLDE EĞİTİM YILININ BAŞLAYACAĞI UNUTULMASIN”

Çocukların eğitim almasının ve yükseköğretimde yüz yüze eğitime geçilmesinin çok önemli olduğunu dile getiren Rogers, turizm açılımları yapılırken Eylül ayında eğitim yılının başlayacağının unutulmamasını istedi.

Rogers Eylül ayında, “vakalar arttı o yüzden okulları açamayacağız” denirse velilerin sokağa döküleceğini ifade etti.

Rogers, eylem planlarının bakanlıkların koordinasyonuyla hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Yanıt vermek üzere kürsüye çıkan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun HP Milletvekili Rogers’ın aynı soruları sorduğunu söylemesi üzerine sözlü tartışma yaşandı. Bunun üzerine Amcaoğlu kürsüden indi.

Yeniden kürsüye çıkan HP Milletvekili Jale Refik Rogers da, bugün sorduğu soruları daha önce sormadığını dile getirdi.

CTP Milletvekili Erkut Şahali de “hükümetin halleri” başlıklı konuşma yaptı. Bakan Amcaoğlu’nu eleştiren Şahali, hem Amcaoğlu hem de diğer hükümet üyelerinin, “ülkede taş taş üstüne kalmamışken, hiçbir sorun yokmuşçasına bir tavırda olduğunu” söyledi.

85 kişilik bulaş konusunda Başbakan Ersan Saner’e soru sorulduğunda kendisinin yok böyle bir durum dediğini ifade eden Şahali, “Bize güven vermiyorsunuz” dediklerini ifade etti, Başbakan’ın “halk bize sizden daha çok güveniyor” dediğini söyledi.

Şahali, öte yandan hayvancıların Meclis önünde eylem yaptığını ve toplumun bir çok kesiminin eylemlilik halinde olduğunu kaydetti.

Türkiye ile imzalanan protokolün gereği olarak köy yollarının tamiri ve bakımı konusundaki süreçle ilgili bilgi isteyen Şahali, “Eğer Ankara’dan ihale edilmiş, yüklenicisi Ankara tarafından belirlenmiş şirketler KKTC’nin fiziki kalkınması için iş yapıyorsa biliniz ki bu fiili kalkınmamıza katkı sağlamaz” dedi.

“GEÇİTKALE HAVAALANI ARTIK BİR ASKERİ BÖLGE MİDİR?”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın insansız hava araçlarıyla ilgili açıklamalarına işaret eden Şahali “Geçitkale Havaalanı artık bir askeri bölge midir? Ve Türkiye Cumhuriyeti’ne bir askeri havaalanı olarak tahsis edildi mi?” diye sordu, eğer durum böyle olacaksa bunun Meclis tarafından karar verilmesi gereken bir konu olduğunu kaydetti.

Yeni hükümetin, 7 Aralık’tan bugüne 2 bin 500 yeni vatandaşlık verdiğini söyleyen Şahali, hükümete, göreve geldikleri günden bu güne her alanda kaç istihdam yaptığını sordu.

Şahali, alınan kararlar doğrultusunda başlayan spor faaliyetlerinde, Spor Dairesi’nin kaynakları serbest bırakmaması nedeniyle sıkıntılar yaşandığı söyledi, Hava Sporları Federasyonunun da ciddi sıkıntılar yaşadığını anlattı.

Başbakan Ersan Saner de, konuşmasına, denetim günü olan bugün toplantının 12.00’de başladığını söyleyerek başladı.

Hükümete sürekli azınlık hükümeti dendiğini söyleyen Saner, yola azınlık hükümeti kurmak için çıkmadıklarını, ancak kendileriyle birlikte icraat hükümeti kurmak isteyen kimse olmadığı için yola bu şekilde devam ettiklerini dile getirdi. Saner “Bu azınlık hükümeti elini taşın altına koydu” dedi.

Turizm konusunda alınan kararlara işaret eden Saner, kapalı devre turizm çalışmalarına da işaret etti.

Yükseköğretimde 13 bin 500 üniversite öğrencisini ülkeye getirmeyi başardıklarını belirten Saner, elektronik bileklikle devletin ciddi bir külfetten kurtulduğunu da vurguladı.

Yapılan düzenlemeyle çift aşılı herkesin ülkeye karantinasız gelebileceğini dile getiren Saner, bunun turizme yapacağı katkıya işaret etti.

“BULAŞ EN ÇOK 19-39 YAŞ ARASINDA, YEME İÇME SEKTÖRÜNDE…”

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kapsamında oluşan kurulların yaptığı istatistiki çalışmada bulaşın en çok 19-39 yaş arasında, yeme içme sektöründe görüldüğünü kaydeden Saner, bu verilere göre şu ana kadar en düşük bulaşın inşaat sektöründe görüldüğünü dile getirdi.

Dünyada ve Güney Kıbrıs’taki covid rakamlarına işaret eden Saner, bunu KKTC rakamlarıyla karşılaştırarak, “aslında sürecin ne kadar iyi yönetildiğinin bu rakamlardan görülebileceğini” kaydetti.

“TURİZMİN AÇILMASIYLA ÜLKEYE CİDDİ BİR ÇALIŞAN GİRİŞİ OLACAK…AFFA EN ÇOK BU YÜZDEN GEREK OLDU”

Aktüeryal dengede yaşanan sıkıntıya işaret eden Saner, turizmin açılmasıyla ülkeye ciddi bir çalışan girişi olacağını belirtti, gündemdeki affa da en çok bu yüzden gerek olduğunu söyledi.

Bugün Türkiye’yle imzalanacak protokolle ilgili bilgi veren Saner, muhalefetten gizli bir iş yapma düşüncesinde olmadıklarını belirtti.

“GEÇİTKALE HAVALİMANI, 2009’DAN BU YANA KULLANILMADI. ELEKTRİK DİREKLERİ ÇEKİLMEDİĞİ SÜRECE KULLANILAMAZ”

Geçitkale Havalimanının, 2009’dan bu yana hiçbir şekilde kullanılmadığını ve elektrik direkleri çekilmediği sürece kullanılamayacağını söyleyen Saner, bu havalimanının dönemin hükümetinin yanlış icraatları yüzünden kullanılamaz durumda olduğunu kaydetti.

Saner, İHA ve SİHA konusunda görüşmeler olduğunu ancak herhangi bir adım atılmadığını kaydetti.

KKTC’de doğan her çocuğa vatandaşlık verilmesi gerektiğini düşündüğünü belirten Saner, kamuya alınan personel konusunda ise, sözleşmeli personelin çoğunun sözleşmelerinin her yıl yenilendiğini ifade etti.

“EĞİTİMİN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN AŞI ÖNEMLİ…KISA SÜREDE CİDDİ MİKTARDA AŞI GELECEK”

Eğitimin başlayabilmesi için aşının önemli olduğunu dile getiren Saner, kısa süre içinde ciddi miktarda aşının ülkeye geleceğini ancak tam rakamı vermesinin şu an mümkün olmadığını anlattı.

“TÜM KRONİK HASTALAR AŞILANDI”

İçişleri Bakanlığında vatandaşlık verilen bölüme ek personel verilmesinin nedeni ve verilen vatandaşlıklar konusundaki bir soru üzerine, bunu ilgili bakanın yanıtlayacağını söyleyen Saner, başka bir soru üzerine tüm kronik hastaların aşılandığını belirtti.

Saner, yükseköğretimle ilgili rakamlara ilgili internet sitesinden ulaşılabileceğini söyledi.