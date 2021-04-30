Başbakan Saner: Türkiye’den KKTC’ye 430 milyon TL kaynak aktarıldı

Saner, gelişinin ardından Ercan Havalimanı'nda basın açıklaması yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay’a da teşekkür eden Başbakan Ersan Saner, bugün itibarıyla, 330 milyon savunmaya, 100 milyon ise Cari Bütçeye katkı olamk üzere 430 milyon Türk Liralık kaynağın aktarıldığını açıkladı.

Saner, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte imzalanan Mali İşbirliği protokolü çerçevesinde bugünden itibaren, ülkedeki alt yapı yatırımları başta olmak üzere Kıbrıs Türk halkının geleceğini değiştirecek ve ülke ekonomisine katkıda bulunacak yatırımların yanı sıra, Kovid-19 sürecinde gerek Tarım sektörüne, gerekse özel sektöre yapılacak kaynak aktarmlarıyla, ülke ekonomisini iyi bir noktaya taşımak için çabaylayacaklarını söyledi.

Ülke ekonomisine katkıda bulunacak yatırımlar ile kovid-19a yapılacak harcamaları

Bugünden itibaren biz her zaman olduğu için ülkenin kalkınması ve gelişmişlik düzeyinin artması için elimizden gelen tüm çabayı ortaya koyacağız” dedi

Bizler tüm kruumları ve demokrasisiyle KKTC’yi yaşatma kararlılığında olduklarını sözlerine ekledi





