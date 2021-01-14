Başbakan Saner: Yaza kadar 200 - 250 bin kişi aşılanacak

Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Ali Pilli ülkeye getirilen Covid-19 aşılarıyla ilgili basına açıklamalarda bulundu.

Başbakan Ersan Saner’in açıklamalarından satır başları:

Bugün Covid 19 başladıktan sonra bizim için önemli bir gün. Tüm dünyada virüs ülkeleri etkiledi ve kentler kapandı. Dünya’da 90 milyon vaka ve 2 milyon ölüm yaşandı. KKTC’de dünyaya kıyasla bulaş ve ölüm sayısı az oldu. KKTC bulaş ve ölüm sayısı görülen en az ülkeler arasındadır.

UBP-HP ve UBP-DP-YDP hükümetleri döneminde görev Sağlık Bakanı ve sağlık çalışanlarını tebrik ederim

Bu başarı rastlantısal değildir. Temaslı Takip ekibi çalışmalarını sürdürüyor. Şu an için ek tedbir almaya gerek yoktur.

Türkiye’de yapılan temaslarda 500 bin adet aşının gelmesi için mutabakata varılmıştır. Türkiye ile henüz protokol imzalamadık ancak iyi ilişkilerden dolayı bugün 20 bin aşı ülkeye getirilmiştir.

Aşı programı çerçevesinde 5 bin sağlık çalışanı ve 65 yaş ve üstü ihtiyaçlı kesimler aşılanmaya başlanacak. Hedef ülkede yaşayan nüfusun yüzde 80’nin aşılamaktır.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Fuat Oktay’a mutabık kalıp 14 gün sonra aşıyı gönderdikleri için teşekkürler.

Dünyada aşıya ulaştmak kolay değil. Güney Kıbrıs’a şu anda 6 bin, KKTC’ye ise 20 bin aşı geldi.

Yaza kadar 200-250 bin kişinin aşılanması hedefleniyor

Ekonominin önünü açmak için çalışmalar sürüyor. Yükseköğrenimde yüz yüze eğitimin başlatılması için çalışmalar sürüyor ve olumlu haberler geliyor. Aşıdan dolayı öğrenci ve turistin gelmesiyle ekonominin çarkları dönmeye başlayacak.

Ülke sıkıntıya düşmedikçe iç bulaş artmadıkça kapanmayı tercih etmiyoruz. Sağlık Bakanı ve üst kurul ile her gün istişare ediliyor. İç bulaşta vakalar artarsa kapanabilir. Halkımız biraz daha sabretsin ilk etap aşı geldi aşılar etaplar halinde gelmeye devam edecek.

Azınlık hükümeti zaten erken seçim hükümeti olarak kuruldu. Ortaklarla görüşüp tarih konusunda tarih belirlenecek.

KIB-Tek ve diğer kurumlarla ilgili önlemler devam edilir. Hükümet görevinin başındadır. Ekonomi ve sağlık beraber götürülecek. Halkımız bize güvensin. Aşılamayı tamamlayarak avantaj elde edip diğer ülkelerle rekabet etmek istiyoruz.

Hükümetin atama konusunda bir sıkıntı yoktur. Ortaklarla tekrar bir araya gelinecek.

Ali Pilli ise yarın veya önümüzdeki gün aşılama başlanacak. İlk etapta 20 bin aşı geldi 28 gün sonra ikinci dozları yapılacak. Türkiye ile istişare edilerek aşılamalar sürecek.