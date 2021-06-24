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Başbakan Saner'den açıklama

Ülkeye dönen Başbakan Ersan Saner, KKTC-TC arasında olan ilişkilerin her boyutta ele alındığı çok gerçekçi bir toplantı yapıldığını belirtti

24 Haziran 2021 Perşembe 14:33
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Başbakan Saner'den açıklama

Başbakan Ersan Saner çalışma ziyareti için gittiği Ankara’daki temaslarını tamamlamasının ardından KKTC’ye döndü. Ercan Havalimanı’nda açıklamalarda bulunan Başbakan Ersan Saner, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile KKTC-TC arasında olan ilişkilerin her boyutta ele alındığı çok gerçekçi bir toplantı yapıldığını belirtti.

Saner, “Ekonomik olarak ayakları üzerinde durabilen bir KKTC için Türkiye Cumhuriyeti’nin tam anlamıyla yanımızda olduğunu bir kez daha gözlemlemiş olduk. KKTC, uluslararası alanda da hak ettiği yeri alacak” şeklinde konuştu.

Saner özellikle Koronavirüs salgını ve ekonomiye etkileri üzerinde durduklarını belirterek, Türkiye’den KKTC’ye toplamda 500 bin doz aşının gönderilmesi çalışmalarının sürdüğünü, Temmuz ve Ağustos aylarında aşı akışının süreceğini, 500 bin doz aşıyla, toplumun büyük bir çoğunluğunun aşılanacağını ve ekonominin hareketleneceğini kaydetti.

Saner, “Temmuz ayı başı itibariyle, eğitim ve turizm sektörlerinde çalışan tüm KKTC vatandaşlarının aşılanacak olması, en büyük artımız” dedi.

Açılış töreni geçen ay yapılan Su Tüneli Projesi'nin ikinci etabı olan ve Güzelyurt ile Mesarya ovalarının suyla buluşmasını sağlayacak olan 4 kilometrelik boruların döşenmesine ilişkin 100 milyon TL’lik ihalenin kendisinin yanında onaylandığını söyleyen Saner, ayrıca Toprak Endüstrisi Kurumu’nun (TÜK) borcunun da silindiğini kaydetti.

Görüşmede KKTC ile ilgili her türlü projenin teker teker ele alındığını ifade eden Saner, yapısal sorunların ortadan kaldırılması ve ekonomik olarak da kendi ayakları üzerinde duran bir KKTC için Anavatan Türkiye’nin her anlamda KKTC’nin yanında olduğunu belirtti.

Türkiye ile imzalanan protokolde gelinen aşamayı da değerlendirdiklerini kaydeden Saner, tarım, hayvancılık ve reel sektör de dahil olmak üzere kaynakların serbest bırakılması için Fuat Oktay’ın talimat verdiğini söyledi. 

Son Güncelleme: 24.06.2021 16:33
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