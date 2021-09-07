Başbakan Saner'den Asgari Ücret açıklaması...

Başbakan Saner "Asgari ücretin belirlenmesi için gerekli maddi düzenlemeleri yapıyoruz” dedi.

İşçi ve işverenin anlaşma noktasının ‘prim desteği’ koşulu olduğunu aktaran Saner, şu an için hükümetin bu desteği ödemek için yeterli maddi gücü olmadığını ve bununla ilgili yeni düzenlemeler yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Saner şunları söyledi:

“Sigorta primlerinin verilmesiyle ilgili Ersin Tatar’a 6 maddelik bir öneri sundum ama beni dinlemediler. Dolayısıyla var olan fondaki 330 milyon TL’lik kaynak tükendi. Yine de o dönemde bazen tam, bazen yarım olmak üzere prim desteklerini ödeyerek işverene destek olduk. Şimdi de benzer bir yöntem bularak işverenlerle anlaşacağız, 7800 işletmeye destek vermek için uğraşacağız. Çalışma Bakanlığı temsilcilerinin bugün yapılan eylemde sivil toplum kuruluşlarıyla gerekli anlaşmaya varacağına inanıyorum”.

Kaynak : Yenidüzen