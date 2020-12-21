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Başbakan Saner’den 'Kapanma' açıklaması

Başbakan Saner, Bakanlar Kurulu’nda artan yerel vakaların konuşulduğunu ancak kapanma konusunun konuşulmadığını söyledi.

21 Aralık 2020 Pazartesi 22:15
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Başbakan Saner’den 'Kapanma' açıklaması

Ülkemizde artan yerel Covid-19 vakaları sonrası vatandaşların merak ettiği “kapanma” konusuna Başbakan Ersan Saner, netlik getirdi.

Başbakan Saner, Bakanlar Kurulu’nda artan yerel vakaların konuşulduğunu ancak kapanma konusunun konuşulmadığını söyledi.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası bir soru üzerine konuşan Başbakan Saner “Kapanma konusu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun yetkisindedir. Biz bu konuyu Bakanlar Kurulu’nda konuşmadık” ifadelerini kullandı.

Saner, Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun olaya çok hassas yaklaştığını ekledi.

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