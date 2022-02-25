Başbakan : “Söylemimi farklı yere çektiler”

ÖZEL HABER

Yeni kurulan kabine hakkında konuşan Sucuoğlu, “Bu benim kendi kabinemdir günahıyla sevabıyla. Kabineyi oluşturmadan önce çeşitli değerlendirmelerde bulundum. Görüşler aldım. Parti dengeleri ve performans da önemli rol oynadı. Hepsini alt alta koyduğumuzda böyle bir kabine çıktı. Bende 3 dönem bakanlık yaptım daha sonra komitelerde görev aldım. Bu böyledir. Sırası geldiğinde görev alırsınız. 24 tane milletvekilimiz var. 24’ü de halkın süzgecinden geçen insanlardır. Ancak bakanlık sayısı bellidir. Dolayısıyla 8 arkadaşımızı görevlendirdik. Ancak en başında söylediğim gibi 8 kişi aynı kalacak diye bir şey yok. Bu söylemimi farklı yerlere çekiler. Bu süre içerisinde belli değişikliklere ihtiyaç duyulursa da yapılacaktır” dedi.