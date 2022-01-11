Künye
Kıbrıs 15
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Tırdan kaçak tütün çıktı
Tırdan kaçak tütün çıktı
İnsan kaçakçılığına 3 yıl 6 ay hapis cezası
İnsan kaçakçılığına 3 yıl 6...
Gece yarısı kanlı kavga!
Gece yarısı kanlı kavga!
Kız arkadaşını tehdit eden zanlı, mahkemeye çıkarıldı
Kız arkadaşını tehdit eden zanlı...
Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Başbakan Sucuoğlu Ankara'da

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Başbakanlık görevine gelmesi sonrası ilk yurtdışı resmi ziyaretini Ankara'ya yapıyor.

11 Ocak 2022 Salı 16:33
7 Okunma
Başbakan Sucuoğlu Ankara'da
banner108

Başbakan Sucuoğlu, Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile temaslarda bulunmak için Ankara'ya gitti

Başbakan'ın heyetinde Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı'lı ve Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Leman Kutay yer alıyor

Anıtkabir'i Ziyaret...

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ankara'ya varmasının ardından, Anıtkabir'i Ziyaret ederek, saygı duruşunda bulundu.

Sucuoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzaladı

Sucuoğlu, Anıt Deftere şunları yazdı:

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk,

Kıbrıslı Türklerin 25. KKTC Hükümeti’nin Başbakanı olarak manevi huzurunuzda olmaktan büyük onur ve heyecan duymaktayım.

Çizdiğin yoldan sapmadan, gösterdiğiniz ilke ve devrimler ışığında yürüyen Kıbrıs Türkleri olarak bizler daima ideolojilerinizi en değerli rehberimiz olarak kabul ettik. En asli vazifemiz, böyle bir lidere sahip olmanın gururuyla eserlerinizi yaşatmak, cumhuriyeti yüceltmek ve düşünceleriniz rehberliğiyle ülkemizi daima daha ileri noktalara taşımaktır. Kutsal emanetinizi ancak bu sayede gelecek nesillere ulaştırabiliriz.

Üstlenmiş olduğumuz bu kutsal görevde, gösterdiğiniz doğrultuda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden aldığımız destekle ve inançla ilerlemeye devam edeceğimize, devletimizin varlığını, birlik ve beraberliğini koruyacağımıza, her türlü sıkıntının üstesinden geleceğimize ve ülkemizi daha güzel yarınlara kavuşturacağımıza olan inancımız tamdır.

Ayrılmaz bir parçası olduğumuz Türk Ulusu ile birlikte göstermiş olduğunuz yoldan ayrılmayacağımızı bir kez daha vurgulayarak, önünüzde saygıyla eğiliyoruz. Bu vesileyle, tüm şehitlerimizi, şahsınızda tüm gazilerimizi rahmet ve minnetle anarız. Aziz Ruhunuz Şad Olsun.

Ankara Temasları...

Sucuoğlu'nun ziyareti bazı ilkleri de barındırıyor...

Başbakan göreve gelmesinin ardından ilk resmi ziyareti Ankara'ya yapmış oluyor.

Başbakan Sucuoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek; Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile de bir araya gelecek...

Başbakan Sucuoğlu, TBMM'de görüşmeler gerçekleştirecek.

Sucuoğlu'nun daha önce planlanan Ankara Ziyareti, Fuat Oktay'ın Covid'e yakalanması nedeniyle bugüne ertelendi.

Son Güncelleme: 11.01.2022 17:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Canaltay: “Altyapıya önemli yatırımlar yapıldı”
Canaltay: “Altyapıya önemli yatırımlar yapıldı”
Elverişsiz hava Kıbrıs’ı da etkisi altına alacak
Elverişsiz hava Kıbrıs’ı da etkisi altına alacak
Fikri Ataoğlu: “Anavatanımızla, sağlıklı ve güçlü ilişkilerin teminatıyız”
Fikri Ataoğlu: “Anavatanımızla, sağlıklı ve güçlü ilişkilerin teminatıyız”
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim