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Başbakan Sucuoğlu Ankara’da…

Başbakan Faiz Sucuoğlu, 2022 İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'nde son detayları ele almak üzere, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın davetiyle Ankara'ya gitti.

13 Nisan 2022 Çarşamba 16:07
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Başbakan Sucuoğlu Ankara’da…

Başbakan Sucuoğlu'na, hükümet ortakları Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve Maliye Bakanı Sunat Atun da eşlik ediyor.

Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve  Turizm Bakanlığı müsteşarları da heyette yer alıyor.

Başbakan Faiz Sucuoğlu ve heyeti, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda TC - KKTC Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ Milletvekili Orhan Erdem, Vali Yardımcısı Murat Soylu, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, ve diğer üst düzey askeri ve sivil yetkililer karşıladı.

Başbakan'ın Cuma gününe kadar sürecek Ankara temasları kapsamında, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile iktisadi ve mali protokol üzerinde görüşmeler bulunuyor.

İmza aşamasına getirilen protokole son şeklinin verilip, törenle imzaların atılması bekleniyor.

Ziyarette, Türkiye'nin desteği ile yürürlüğe konulacak altyapı yatırımları ile diğer ekonomik ve mali projeler değerlendirilecek.

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