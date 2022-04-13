Başbakan Sucuoğlu Ankara’da…

Başbakan Sucuoğlu'na, hükümet ortakları Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve Maliye Bakanı Sunat Atun da eşlik ediyor.

Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı müsteşarları da heyette yer alıyor.

Başbakan Faiz Sucuoğlu ve heyeti, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda TC - KKTC Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ Milletvekili Orhan Erdem, Vali Yardımcısı Murat Soylu, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, ve diğer üst düzey askeri ve sivil yetkililer karşıladı.

Başbakan'ın Cuma gününe kadar sürecek Ankara temasları kapsamında, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile iktisadi ve mali protokol üzerinde görüşmeler bulunuyor.

İmza aşamasına getirilen protokole son şeklinin verilip, törenle imzaların atılması bekleniyor.

Ziyarette, Türkiye'nin desteği ile yürürlüğe konulacak altyapı yatırımları ile diğer ekonomik ve mali projeler değerlendirilecek.