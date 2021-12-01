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Başbakan Sucuoğlu halka aşı çağrısı yaptı

Başbakan Faiz Sucuoğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair soruları yanıtladı.

01 Aralık 2021 Çarşamba 08:46
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Başbakan Sucuoğlu halka aşı çağrısı yaptı
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Ekonomi konusuna değinen Başbakan, özellikle dövizin beklenmedik bir değer kazanması ve ülkede herşeyin dövize endeksli oluşunun etkilerinin yaşanmakta olduğuna vurgu yaparak “Bu konuda elden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Açılımlar yapılıyor, belli konularda cesaretle imzalar atılıyor. Ama bu dövizin bu kadar güçlenmesi beklenen bir durum değildi” dedi.

Ülke olarak bu hususta yapılabilecek çok fazla bir şey olmadığının altını çizen Sucuoğlu, krize müdahale edilemediğini, eldeki olanaklar çerçevesinde neler yapabilir, nasıl tedbirler alınabilir gibi çalışmalar yapıldığını anlattı.

Bankalar Birliği ile toplantılar yapıldığını ve seçim yasakları başlamadan önce yapılması gerekenler için 4 maddelik bir açılıma gidildiğini kaydeden Başbakan, “Özellikle özel sektör, üretici ve küçük esnaf için 150 milyonluk bir açılım hazırladık” dedi.

Sucuoğlu, Mağusa ve İskele bölgesi ile yeni Boğaziçi bölgesinde yıllardır bekleyen İmar Planı’nın da bu süreçte imzalandığını ve buraya yapılacak 2 milyar dolarlık yatırımla büyük bir dönüşüm yaşanacağının da altını çizdi.

Ekonomik Örgütler Platformu ve üniversite hocalarının da katılımı ile kısa ve orta vadeli ekonomik tedbirler üzerinde çalışmalar yapıldığını hatırlatan Sucuoğlu, bu çalışmaların devam ettiğini ve döviz konusunda daha önce de sıkıntılar yaşandığını anımsatarak, “Bunu da hepberaber atlatacağız” dedi.

Seçim öncesi bütçenin geçirilidiğini vurgulayan Başbakan, bunun çok önemli olduğunu çünkü eski bütçeyle yeni yıla girilmiş olması durumunda 2022 yılında daha da büyük ve derin sıkıntılarla karşı karşıya kalınacağını anlattı.
Yükseköğrenimin yavaş yavaş kendine gelmeye başladığını, ancak pandemi devam ettiği sürece turizmdeki sıkıntıların kaçınılmaz göründüğünü dile getiren Başbakan, turizm ve yüksek öğrenimin KKTC’deki iki lokomotif sektör olduğunu ve ikisinin de virüsten dolayı darbe aldığını anımsattı.

23 Ocak’tan sonraki süreçte çok ciddi açılımlar ve radikal değişiklikler yapılacağını ve sektörel açılımlara da hazır olunması gerektiğini kaydeden Başbakan, iki büyük sektörün yanında yapılacak çalışmalarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sıcak paraya ulaşması yönünde açılımlar yapılacağını da anlattı.

Coronavirüs salgınına da değinen Başbakan, havaların soğuması ve mutasyona uğrayan virus nedeni ile hasta sayılarında artış yaşandığını ve pandeminin kendini hissettirdiğini anımsattı.

Başbakan Sucuoğlu, bunun kış aylarında beklenen bir durum olduğunu ve bu nedenle sürekli aşı olma çağırsı yaptığını da söyledi.

Kaybedilen hastaların yüzde 85-90’ının aşısız olduğuna dikkat çeken Sucuoğlu, hastahanede uzun süre yatanların çoğunluğunun aşısız olduğuna vurgu yaptı ve yeterince aşı bulunmasına ragmen aşılanan sayısının arzu edilen düzeyde olmadığını belirtti.

Tüm dünyada olduğu gibi zorla aşı yapılması diye bir durumun söz konusu olmadığını ancak bu konuda aşısızlara dönük bazı tedbirlerin de alınmakta olunduğunu anlatan Sucuoğlu, şu anda içinde bulunulan boyut ve sürecin kesinlikle aşılanmanın gerekliliğini ortaya koyduğunu anlattı.

Ercan Havalimanı’nda yaşanan sıkışıklık konusuna da değinen Başbakan, mevcut alandaki yerin küçük olması nedeniyle oluşan sıkışıklığın giderilmesi için yapılan çalışmalar sonucu, tıkanıklığın rahatlatıldığını belirtti.

Esas sıkıntının turuncu ülkelerden gelen misafirlerde yaşandığı, bu nedenle istatistiksel olarak yüzde 80 – 85 aşılanmış ve 72 saat önce PCR yapılmış olan yolculardan havaalanında yeni PCR istenmemesine karar verildiğini de ifade eden Başbakan, bu uygulama sadece hava alanı için yürürlükte olduğunu da vurguladı.

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