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Başbakan Sucuoğlu ile milletvekili adayları, Beyarmudu'na ziyaret gerçekleştirdi

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu ile milletvekili adayları, Beyarmudu'nda düzenlenen etkinlikte bölge halkı ile buluştu.

15 Ocak 2022 Cumartesi 21:07
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Başbakan Sucuoğlu ile milletvekili adayları, Beyarmudu'na ziyaret gerçekleştirdi
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UBP’den yapılan açıklamaya göre miting havasında geçen gecede, hem Sucuoğlu hem de partililer "Birlikte tek başına iktidar" mesajı verdi.

Türkiye temaslarından oldukça mutlu dönen Sucuoğlu'na ve tüm milletvekili adaylarına, bölge ziyaretlerinde vatandaşların ilgisinin daha da artmaya başladığı belirtilen açıklamaya göre, Sucuoğlu Beyarmudu’nda da akışlar ve tezahüratlarla karşılandı.

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu gecede yaptığı konuşmada, "İşte bu güçle tek başına iktidara geleceğiz. Güneş 24 Ocak sabahı daha parlak doğacak. Tek başına ve sıcak daha kucaklayarak, bu güzel ülkemin üzerinde parlayacak" dedi.

Muhalefetin UBP hükümeti için hiçbir mükellefiyeti yerine getiremeyeceğini söyleyerek oy almaya çalıştığını kaydeden Başbakan “Biz bütün mükellefiyetlerimizi yerine getirdik. Maaşlar, 13. maaşlar, 7 bin TL asgari ücret ve ay sonu maaşlara yansıyacak yüzde 37’lik zammı halkımızın hakkı olanı verdik. Onlar konuşur biz yaparız. İşte UBP’nin farkı budur” dedi.

Anavatan Türkiye ile ekonomik iş birliği yanında, Kıbrıs sorununda da yıllar sonra tam bir uyum sağladıklarını vurgulayan Sucuoğlu, iki egemen eşit devlet statüsünden vazgeçmenin söz konusu olamayacağını, yeni bir takım önemli gelişmeler olabileceğini, Anavatanın her zaman olduğu gibi Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu söyledi.

Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs sorununda ekonomisiyle ve siyasi istikrarıyla güçlü bir KKTC ile yol almak zorunda olduklarını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
UBP Genel Başkanı Ve Başbakan Faiz SucuoğluFaiz SucuoğluBeyarmudu
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