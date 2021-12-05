Başbakan Sucuoğlu, “Katılımlar hız kesmeden devam ediyor”

Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

Bugün sabah saatlerinde CTP’den istifa eden ve UBP’ye katılan belediye meclis üyelerine öğleden sonra yenileri de eklendi.

Yeni Erenköy Belediyesi YDP’li Meclis üyesi Sedat Gülevi ve YDP Yeşilköy Örgüt Başkanı Seyfullah Tarhan beraberindeki 50 kişi ile birlikte YDP'den istifa ederek, UBP saflarına katıldı.

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, “Her katılım ile tek başına iktidar yolunda bir adım daha hedefe yaklaşıyoruz dedi ve UBP’ye katılanlara, UBP rozetini taktim etti.