Başbakan Sucuoğlu: “Kıb-Tek’te önceliğimiz mali dengeyi sağlamak”

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KIB-TEK ve yeni elektrik tarifesi hakkında bilgi veren Sucuoğlu, “KIB-TEK te ciddi bir borç var. Belli bir süre Maliye Bakanlığı’nın altında olup bu düzenlemeyi yapmak lazım. 1 Mart itibariyle yeni tarife hayata geçecek. Öncelikle KIB-TEK’te mali dengeyi sağlayacağız. Bu konuda çok gecikildi. Kademeli zam ile seneler içinde bu duruma gelinmeyecekti. Her ay milyonlarca TL’lik bir zarar söz konusu. Elektrik fiyatlarına baktığınızda düşük kaldığı için insanlarımızın ısınma ve soğutma alışkanlıkları değişti. Özellikle marttan itibaren düşündük ki havaların ısınmasıyla birlikte bu fark halka daha az yansısın. KIB-TEK’te önceliğimiz borçları ödemek. Bu nedenle de böyle bir çalışma yaptık. O dengeyi kurumamız gerekiyordu. Gerçekçi olmamız ve popülist yaklaşmamamız gerekiyordu. Bütün çabamız bu farkın vatandaşa en az yansıtacak şekilde oldu” şeklinde konuştu.