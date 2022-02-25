Künye
Kıbrıs 9
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kaza zanlısı, tutuklu kalacak!
Ölümlü kaza zanlısı, tutuklu kalacak!
Cinsel gücü artırıcı ilaçlarla giriş yapmak isterken yakalandı
Cinsel gücü artırıcı ilaçlarla giriş...
Ofisinde silah bulundu
Ofisinde silah bulundu
Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı
Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı
15 yaşındaki kıza tecavüz
15 yaşındaki kıza tecavüz

Başbakan Sucuoğlu: “Kıb-Tek’te önceliğimiz mali dengeyi sağlamak”

UBP Genel Başkanı, Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

25 Şubat 2022 Cuma 09:32
48 Okunma
Başbakan Sucuoğlu: “Kıb-Tek’te önceliğimiz mali dengeyi sağlamak”
banner108

ÖZLE HABER

KIB-TEK ve yeni elektrik tarifesi hakkında bilgi veren Sucuoğlu, “KIB-TEK te ciddi bir borç var. Belli bir süre Maliye Bakanlığı’nın altında olup bu düzenlemeyi yapmak lazım. 1 Mart itibariyle yeni tarife hayata geçecek. Öncelikle KIB-TEK’te mali dengeyi sağlayacağız. Bu konuda çok gecikildi. Kademeli zam ile seneler içinde bu duruma gelinmeyecekti. Her ay milyonlarca TL’lik bir zarar söz konusu. Elektrik fiyatlarına baktığınızda düşük kaldığı için insanlarımızın ısınma ve soğutma alışkanlıkları değişti. Özellikle marttan itibaren düşündük ki havaların ısınmasıyla birlikte bu fark halka daha az yansısın. KIB-TEK’te önceliğimiz borçları ödemek. Bu nedenle de böyle bir çalışma yaptık. O dengeyi kurumamız gerekiyordu. Gerçekçi olmamız ve popülist yaklaşmamamız gerekiyordu. Bütün çabamız bu farkın vatandaşa en az yansıtacak şekilde oldu” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Faiz SucuoğluGÜNDEM KIBRISÇiğdem AydınKIBTEK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“28 belediyenin sürdürülebilirliği yok. 12’ye düşüreceğiz”
“28 belediyenin sürdürülebilirliği yok. 12’ye düşüreceğiz”
Sucuoğlu: “Market fiyatlarını Ticaret Dairesi ile birlikte bizzat denetleyeceğim”
Sucuoğlu: “Market fiyatlarını Ticaret Dairesi ile birlikte bizzat denetleyeceğim”
Meclis başkanı kim olacak? Başbakan açıkladı...
Meclis başkanı kim olacak? Başbakan açıkladı...









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim