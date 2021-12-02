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Başbakan Sucuoğlu KITSAB Heyetini Kabul Etti

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği heyetini (KITSAB) kabul etti. 

02 Aralık 2021 Perşembe 13:30
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Başbakan Sucuoğlu KITSAB Heyetini Kabul Etti
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Başbakanlıkta yer alan görüşmede, Başbakan Faiz Sucuoğlu, kendisine nezaket ziyaretinde bulunan KITSAB Başkanı Orhan Tolun ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.

Başbakan Sucuoğlu, turizmin, pandeminin en büyük zarara uğrattığı sektör olduğunu ifade etti. 

Turizmin dibe vurmasının hem üretimin hem çarşının durmasına sebep olduğunun da bir gerçek olduğunu ifade eden Sucuoğlu,  sağlık konu olunca ilk feragat edilen kesimin seyahat e  turizm olduğunu söyledi. 

Turizm paydaşlarının da bundan dolayı sıkıntı yaşadığını ifade eden Sucuoğlu, PCR ile ilgili kara kapılarında değişiklik olmadığını, sadece Ercan’da gelen yolcunun birikmesi veya uçaklarda yolcuların bekletilmesinden dolayı ortaya çıkan sıkıntıların aşılması amacıyla  29 Kasım itibarıyla turuncu kategorideki ülkelerden gelecek yolculardan uçağa binmeden negatif sonuçlu PCR testi aranması ve  KKTC'de havalimanında test yapılmaması kararını aldıklarını  anlattı. 

Sıkıntıyı yerinde de denetlediklerini, yetkililerinden bilgi aldıklarını ifade eden Sucuoğlu, Ercan Havalimanı’ndaki tıkanıklığın  aşılması ve hızlı  geçiş sağlanması amacıyla Ercan’da  PCR uygulamasını kaldırdıklarını söyledi. 

Zaten herkesin PCR yaptırarak geldiğini, PCR testlerinin kaldırılmasıyla da eski kaotik durumun kalmadığını ifade eden Sucuoğlu, Ülkeye gelenin de gelecek olanın da tıkanıklıktan şikayetçi olduğunu, PCR’deki esas açılım sebebinin ülkeye yakışmayan tıkanıklığın aşılması olduğunu kaydetti. 

Tekrar gidip yerinde inceleme yapacağını ve yeni önerilerin değerlendirileceğini ifade eden Sucuoğlu, Vatandaşlara da aşı konusunda çağrı yaptı.

Aşıya gerekli hassasiyetin gösterilmediğini, o yüzden istenilen hedefe ulaşamadıklarını ifade eden Sucuoğlu, aşı olmasına rağmen pek rağbet olmadığını, bunun da sıkıntı yarattığını, yaşamların kaybedildiğini kaydetti. 

Aşı yapanların da aşılarını yenilemediğini, bunun da her yönüyle dezavantaj olduğunu ifade eden Sucuoğlu, vatandaşlara aşı olma çağrısı yaptı. 

“Bir aşı iki aşı oldum korunurum demeyin” diyen Sucuoğlu, Sinovacların zamanının geçtiğini, Biontech ile takviye yapılması gerektiğini kaydetti. 

KITSAB Başkanı Orhan Tolun da, yeni yönetim olarak nezaket ziyaretinde bulunduklarını ve bu çerçevede sorunlarını aktarmaya çalışacaklarını söyledi. 

Kısa vadeli önlemler hususundaki görüşlerini daha önce aktardıklarını ifade eden Tolun, özellikle Covid döneminde istikrarlı ve kalıcı kararlar alınmasının önemine işaret etti. 

Tolun, Ercan’da özellikle turistlerin ülkeye girişinde zaman zaman bazı sorunlar yaşandığını, PCR testlerinin kaldırılmasının kendilerini sıkıntıya soktuğunu, bunun kendilerini zor bir duruma ittiğini ifade ederek, seçime kadar da seçimden sonra da ülke ekonomisine 960 milyon dolar katkı sağlayan turizme gereken önemin verilmesi ve kararların birlikte alınmasının önemine vurgu yaptı. 

Anahtar Kelimeler:
Faiz SucuoğluKITSAB
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