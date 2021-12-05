Başbakan Sucuoğlu: Partiye katılımlar devam edecek

Ulusal Birlik Partisi'ne katılımlar devam ediyor.

Beyarmudu Belediyesi CTP Meclis üyesi Ertürk Güler, partisinden istifa edip Ulusal Birlik Partisine katıldı.

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, 23 Ocak erken genel seçimleri öncesi, Ulusal Birlik Partisi'ne katılımların devam edeceğini söyledi.

Başbakan Sucuoğlu, konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Biz demiştik dereler denizlere akar. Bu siyasette de böyledir. Göreceksiniz daha seçimlere kadar pek çok kişi ve grupların UBP’ye geçeceğine hep birlikte şahit olacağız” dedi.

Beyarmudu Belediyesi CTP Meclis üyesi Ertürk Güler, CTP’den istifa edip UBP saflarına katıldı ve rozetini Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu taktı.