Künye
Kıbrıs 12
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kaza zanlısı, tutuklu kalacak!
Ölümlü kaza zanlısı, tutuklu kalacak!
Cinsel gücü artırıcı ilaçlarla giriş yapmak isterken yakalandı
Cinsel gücü artırıcı ilaçlarla giriş...
Ofisinde silah bulundu
Ofisinde silah bulundu
Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı
Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı
15 yaşındaki kıza tecavüz
15 yaşındaki kıza tecavüz

Başbakan Sucuoğlu, Türkiye’nin garantörlük hakkının önemine dikkat çekti

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ukrayna-Rusya savaşına işaret ederek, Türkiye'nin garantörlük hakkının Kıbrıs Türk halkı açısından oldukça önemli olduğunu vurguladı.

24 Şubat 2022 Perşembe 22:10
0 Okunma
Başbakan Sucuoğlu, Türkiye’nin garantörlük hakkının önemine dikkat çekti
banner108

Başbakan Faiz Sucuoğlu, yazılı bir açıklama yaparak, “Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonunu tüm dünyada olduğu gibi bizler tarafından da endişeyle takip edilmektedir” dedi.

İnsanlığın, dünyanın ve KKTC’nin çok kritik bir döneme adım attığına işaret eden Sucuoğlu, “Koronavirüs nedeniyle global krizin boyutlarını derinden hissederken, üstüne birde yanı başımızda yaşanan yeni savaşın ekonomik yaşama olumsuz etkileri de olacaktır” ifadelerini kullandı.

Sucuoğlu, öncellikle Rusya-Ukrayna savaşının barışçıl yöntemler ve diplomasi ile bir an önce sona ermesini yürekten arzu ettiklerini vurguladı.

“İNSANLARIN VE ÇOCUKLARIN BOMBALARLA, KURŞUNLARLA ÖLMESİ HİÇBİR NEDENLE AÇIKLANAMAZ"

“İnsanların ve çocukların bombalarla, kurşunlarla ölmesi hiçbir nedenle açıklanamaz...” diyen Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“Dünya bu dertlerle boğuşurken, anavatanımızın göstermiş olduğu yoğun diplomasi mesaisini de yakın takip ediyoruz ve destekliyoruz.

KKTC olarak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın başkanlığında bugün yapılan toplantıda, sorun enine boyuna masaya yatırılmıştır. Gelinen noktada, halkımızın da endişe ile izlediği bu savaş bizlere bir kez daha göstermiştir ki haklıdan çok güçlünün hüküm sürdüğü bu acımasız ortam içerisinde, Anavatan Türkiye’mizin garantörlük hakkının yaşamsal önemi ve devamı Kıbrıs Türk Halkı için vazgeçilemez bir ihtiyaç olarak kendisini hatırlatmıştır.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte bin 935 yeni vaka tespit edildi
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte bin 935 yeni vaka tespit edildi
Maliye Bakanlığı, 300 milyon TL'ye kadar borçlanacak
Maliye Bakanlığı, 300 milyon TL'ye kadar borçlanacak
Araştırmacı - Yazar Mustafa Gökçeoğlu yaşamını yitirdi
Araştırmacı - Yazar Mustafa Gökçeoğlu yaşamını yitirdi









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim