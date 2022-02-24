Başbakan Sucuoğlu, Türkiye’nin garantörlük hakkının önemine dikkat çekti

Başbakan Faiz Sucuoğlu, yazılı bir açıklama yaparak, “Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonunu tüm dünyada olduğu gibi bizler tarafından da endişeyle takip edilmektedir” dedi.

İnsanlığın, dünyanın ve KKTC’nin çok kritik bir döneme adım attığına işaret eden Sucuoğlu, “Koronavirüs nedeniyle global krizin boyutlarını derinden hissederken, üstüne birde yanı başımızda yaşanan yeni savaşın ekonomik yaşama olumsuz etkileri de olacaktır” ifadelerini kullandı.

Sucuoğlu, öncellikle Rusya-Ukrayna savaşının barışçıl yöntemler ve diplomasi ile bir an önce sona ermesini yürekten arzu ettiklerini vurguladı.

“İNSANLARIN VE ÇOCUKLARIN BOMBALARLA, KURŞUNLARLA ÖLMESİ HİÇBİR NEDENLE AÇIKLANAMAZ"

“İnsanların ve çocukların bombalarla, kurşunlarla ölmesi hiçbir nedenle açıklanamaz...” diyen Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“Dünya bu dertlerle boğuşurken, anavatanımızın göstermiş olduğu yoğun diplomasi mesaisini de yakın takip ediyoruz ve destekliyoruz.

KKTC olarak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın başkanlığında bugün yapılan toplantıda, sorun enine boyuna masaya yatırılmıştır. Gelinen noktada, halkımızın da endişe ile izlediği bu savaş bizlere bir kez daha göstermiştir ki haklıdan çok güçlünün hüküm sürdüğü bu acımasız ortam içerisinde, Anavatan Türkiye’mizin garantörlük hakkının yaşamsal önemi ve devamı Kıbrıs Türk Halkı için vazgeçilemez bir ihtiyaç olarak kendisini hatırlatmıştır.”