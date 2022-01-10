Başbakan Sucuoğlu yarın Ankara’ya gidiyor

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, yarın 12.50’de Ankara’ya hareket edecek Sucuoğlu, 12 Ocak’ta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşecek.

Başbakan Sucuoğlu, Oktay ile “iki ülke arasındaki ilişkiler, Kıbrıs konusu ve çeşitli konularda” görüş alışverişinde bulunacak.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilecek.

Başbakan Sucuoğlu, Ankara’da ayrıca çeşitli temaslarda da bulunacak.