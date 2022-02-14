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Başbakan Sucuoğlu:Ucuzlatma pek çok üründe pazar fiyatlarına yüzde 50’den fazla yansıdı

Başbakan Faiz Sucuoğlu, güçlü bir mali yapı, sağlam bir ekonomi ve vatandaşın satın alma gücünü artırmanın, yeni hükümetin asli görevi olacağını yineledi.

14 Şubat 2022 Pazartesi 14:07
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Başbakan Sucuoğlu:Ucuzlatma pek çok üründe pazar fiyatlarına yüzde 50’den fazla yansıdı
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Pazarcılar Birliği ve sektörün diğer temsilcileriyle bir dizi görüşme yaptıklarını ve fiyatların ucuzlatılması gerektiğinin altını çizdiğini belirten Sucuğlu, bu ucuzlatmanın dün pazar fiyatlarına da büyük oranda yansıdığına ve pek çok ürün, gıda, meyve ve sebzenin yüzde 50’den fazla ucuzladığına dikkati çekti.

Başbakan Sucuoğlu konunun ve diğer temel tüketim maddeleri ile ilgili piyasa ortamını hassasiyetle izlemeye devam edeceklerini de vurguladı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu sosyal medya hesebından yaptığı açıklamada, halkın alım gücünün artırılması ve temel tüketim maddelerinin fiyatları konusunda yapılanlara değindi.

Sucuoğlu, bir yanda hükümet kurma çalışmaları diğer yanda adli konular çok öne çıksa da herkesin dönüp dolaşıp geldiği ana konunun piyasanın durumu ve satın alma gücü olduğunu belirterek, Kamu maaşlarına ve asgari ücrete yaptıkları artışın pazara etkisinin olumlu yansımalarını görürken, özellikle, sebze ve gıda fiyatlarındaki çarpıcı artışı yakından izlediklerini ve ilk müdahalelerini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli ve sektörün diğer temsilcileri ile bir dizi görüşme yaptıklarını aktaran Sucuoğlu, son durumla ilgili bilgi aldıktan sonra, görüşlerini kendileriyle paylaştığını ve fiyatların ucuzlatılması gerektiğinin altını çizdiğini ifade etti.

Başbakan Sucuoğlu, bu ucuzlatmanın, dün pazar fiyatlarına da büyük oranda yansıdığına ve pek çok ürün, gıda, meyve, sebzenin yüzde 50’den fazla ucuzladığına dikkati çekti.

Sucuoğlu, konuyu ve diğer temel tüketim maddeleri ile ilgili piyasa ortamını hassasiyetle izlemeye devam edeceklerini kaydederek, güçlü bir mali yapı, sağlam bir ekonomi ve vatandaşın satın alma gücünü artırmanın, yeni hükümetin asli görevi olacağını bu vesileyle yinelemek istediğini belirtti.

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