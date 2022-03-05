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Başbakan Sucuoğlu:Yapılan son zamları mevcut hükümete yüklemek doğru bir tavır değil

Başbakan Faiz Sucuoğlu’ndan Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin eleştirilerine yanıt geldi…

05 Mart 2022 Cumartesi 09:40
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Başbakan Sucuoğlu:Yapılan son zamları mevcut hükümete yüklemek doğru bir tavır değil
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Sucuoğlu, yapılan son zamların nedeninin tümünü mevcut hükümete yüklemenin çok da doğru bir tavır olmadığını Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin çok iyi bildiğini ifade etti…

Ulusal Birlik Partisi’ni halk düşmanı diye nitelendirmenin, edep dışı bir söylem olduğunu kaydeden Sucuoğlu, “UBP, bizler, hükümetimiz, üstlenmiş olduğu sorumluluğu, Kıbrıs Türk Halkı’ndan aldığı güçle, yerine getirmeye devam edecektir” vurgusu yaptı…

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin eleştirilerine sosyal medya hesabından yanıt verdi…

Başbakan Sucuoğlu iletisinde şu ifadeleri kullandı:

“Covid ve şimdi de bölgesel savaşlarının gölgesinde, çok zor bir yakın gelecek bizleri bekliyor. Hükümet kurma çalışmalarında, ekonomik ve mali tabloyu dikkate alarak, güçlü bir koalisyon için CTP’nin de kapısını çaldık. Ama her zamanki gibi CTP, sorumluluk almamayı gelenek haline getirmiş ve görev almaktan yine kaçmıştır.

Şimdi ise nedense bir anda bu ülkede yaşadıklarını ve ülkenin sorunları olduğunu hatırlamışlardır. Yapılan son zamların nedeninin tümünü mevcut hükümete yüklemenin çok da doğru bir tavır olmadığını CTP de çok iyi bilmektedir. KIB-TEK’in, AKSA’ya borcu, 850 Milyon TL iken, AKSA’yı, KKTC’ye getirenin, alım garantili anlaşmayla, önemli bir pazar yaratanın CTP olduğunu hatırlatmak gerekir.

CTP’nin kafa karışıklığı bu ülkeye yeterince zaman ve mali kaynak kaybettirmiştir. Halkımız, CTP ‘nin siyasi gel-gitlerini, kafa karışıklığını çok iyi bilmektedir.

Kıbrıs Türk Halkı, her seçimde UBP’ye desteğini ve güvenini artırmaktadır. Son 1 buçuk yılda UBP’nin adayını Cumhurbaşkanı yapmış, bizleri de yüzde 40 oy ile iktidara getirmiştir.

Halkımızın UBP’ye takdiri ve teveccühü ortada iken, UBP’yi halk düşmanı diye nitelendirmek, siyasi edep dışı bir söylem olmakla birlikte halka hakarettir. Bu ifadeyi kendilerine iade ediyoruz.

UBP, bizler, hükümetimiz, üstlenmiş olduğu sorumluluğu, Kıbrıs Türk Halkı’ndan aldığı güçle, yerine getirmeye devam edecektir”

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