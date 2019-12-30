Başbakan Tatar: 2020 yılı tüm insanlara, sağlık, mutluluk ve huzur getirsin

Başbakan Ersin Tatar, “ ekonomik kalkınma için de, işe dört elle sarılmak ve gereken adımları popülizme yönelmeden atmak gerektiğini ” kaydetti.

Başbakan Tatar yayınladığı yeni yıl mesajında, “ 2020 yılının tüm insanlara, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diledi”.

Başbakan Ersin Tatar, mesajında şunları kaydetti:

“2020 yılına girilirken, öncelikle değerli vatandaşlarıma, Anavatan Türkiye’deki kardeşlerimize ve insanlığa savaşlardan terörizmden, felaketlerden, kazalardan uzak, sağlıklı, umut dolu güzel günler, nice yıllar diliyorum.

Birçok önemli iç ve dış gelişmeyi geride bırakarak 2020 yılını tamamlıyoruz.Kıbrıs konusunda, Rum komşularımızın yanlış tutumları yüzünden hala bir anlaşma noktasına gelinemedi.

Rum tarafı hala bizim eşitliğimizi kabul etmiyor, bizi güvenliğimizden ve topraklarımızın önemli bir bölümünden mahrum etme siyaseti izliyor.

Hala, Türkiye ve KKTC’ye yönelik düşmanca bir tavır izleyen Rum yönetimi bizi 1974 öncesine döndürmenin Türkiye’yi Kıbrıs’tan çıkarmanın hayalini kuruyor.

Rum lider Nikos Anastasiadis’in 2019 yılı boyunca sergildiği tavır ile gerek onun gerekse diğer Rum siyasi parti liderlerinin söyledikleri, Rum tarafı ile Kıbrıs Türk Halkının eşitliğini, güvenliğini içeren bir anlaşma yapmanın nerdeyse imkansız olduğunu ortaya koyuyor.

Kıbrıs konusunun devamından, sonuçsuz görüşmelerin sürdürülmesinden siz değerli halkımızın bıkıp usandığını çok iyi biliyorum.Bu nedenledir ki, bizler Kıbrıs konusunun artık bir sonuca bağlanmasını talep ediyoruz.

Tüm çözüm modelleri dışlanmadan Kıbrıs konusuna nokta konulması en samimi arzumuzdur.

Ancak, herke bilmelidir ki, çözüm olacak diye güvende olduğumuz bugünkü yapımızı çözecek, devletimizin yok olmasına, egemen eşitliğimizi yitirmemize, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin sıfırlanmasına, Kıbrıs adasının toprak, deniz ve havasında olan haklarımızdan Rum tarafının lehine taviz vermemize neden olacak bir metne evet dememiz söz konusu dahi olamaz.

Tekrar ediyorum, bizim samimi dileğimiz, Rum komşularımız olumsuz tutumlarını olumluya çevirmeleridir.

Kıbrıs konusunun çözümünün iki halkın kalkınma çabalarına, Ada’nın refahına katkı sağlayacağına, Anavatan Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesine, bölgede barış ve istikrarın tesisine ciddi katkı sağlayacağına biz de inanıyoruz.

Dileriz bu samimi tutumumuz 2020 yılında karşılık bulur.

Ama her ne isterse olsun 2020 yılı içinde Kıbrıs Türk Halkının uluslararası camiada yerini alması için birlik beraberlik halinde yeni bir mücadele süreci başlatma zamanı gelmiştir.

Cumhurbaşkanı, Meclis, Hükümet, Anavatan Türkiye ile işbirliği içinde alacağımız kararlar ve atacağımız adımlarla Rumların oyalama ve haklarımızı gasp etme oyunlarını boşa çıkarmalıyız.

Ekonomik kalkınma için de, Devlet, hükümet, halk, ilgili kurum ve kuruluşlar olarak işe dört elle sarılmak ve gereken adımları popülizme yönelmeden atmak gerekmektedir.

Hükümet olarak,1 Haziran 2019’da güvenoyu alarak göreve başlarken bulduğumuz tablo hiç de iyi değildir.

Böylesi bir günde detaya girmeyeceğim ancak şu bilinmelidir ki, atılamayan adımlar, alınamayan kararlar yüzünden ekonomimiz durmuştu.

Biz, duran ekonomik çarkları tüm zorluklara rağmen yeniden döndürmeyi, ciddi boyutlara ulaşmış bütçe açıklarını % 50 oranında azaltmayı başardık.

Her alandaki eksikliklerimizin, aksaklıklarımızın giderilmesi için planlarımızı projelerimizi yaptık.

Sağlık, ulaştırma, enerji, tarım, turizm, eğitim, haberleşme, bilgi transferi konularında atılması gereken ivedi adımları atmak üzere hazırlıklarımızı tamamladık.

Anavatan Türkiye ile 6 aylık bir İktisadi ve Mali İşbirliği anlaşması imzaladık.

KKTC olarak Türkiye ile imzalayacağımız önümüzdeki yılın İktisadi ve Mali İşbirliği anlaşması için gereken hazırlıkları tamamladık.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm insanlara felaketlerden, kazalardan, sıkıntılardan uzak, sağlık, huzur ve barış içinde geçecek bir yeni yıl diler, herkesin yeni yılını bir kez daha candan kutlar, en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.’

(BRT/MAIL)